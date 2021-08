Microsoft potwierdza - tych funkcji nie zobaczymy w Windows 11

Debiut Windows 11 zbliża się wielkimi krokami. Niestety, okazuje się, że niektórych funkcji systemu tam nie uświadczymy.

Do tej pory dostęp do niekompletnych wersji zapoznawczych Windows 11 mieli jedynie testerzy z programu Windows Insider, a niedługo ma się to zmienić wraz z debiutem oprogramowania. Firma Microsoft wciąż ma czas na wprowadzenia nowych zmian, jednak wszystko wskazuje na to, że system jest już prawie kompletny. Niestety, jeżeli przedstawiciele nie zmienią zdania, to niektórych funkcji nie uświadczymy nawet po premierze.

Przede wszystkim testerzy zauważyli, że pasek zadań nie posiada teraz menu kontekstowego, które w Windows 10 pojawiało się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Poza tym firma Microsoft zdecydowała się także na usunięcie integracji wydarzeń z okna wysuwanego kalendarza, który w systemie Windows 10 był zsynchronizowany na wszystkich urządzeniach podłączonych do tych samych kont Microsoft, Outlook i Exchange. Początkowo użytkownicy zakładali, że ta funkcja zostanie dodana w oficjalnej wersji oprogramowania, jednak zgodnie z oświadczeniem firmy Microsoft, nie. Jest to celowa zmiana mająca na celu wymuszenie na użytkownikach korzystanie z panelu widżetów.

Bardzo dziękuję za przekazanie nam swojej opinii. Chociaż będziemy nadal wykorzystywać Wasze opinie, aby kierować przyszłością takich funkcji, obecnie w systemie Windows 11, w nowym środowisku widżetów dostępna jest opcja kalendarza, której można użyć do szybkiego przeglądania osobistego kalendarza i jego wydarzeń” – napisał przedstawiciel firmy Microsoft w poście na Feedback Hub.

Niestety, reakcja była natychmiastowa. Użytkownicy skarżą się, że funkcja ta była bardzo przydatna i potrzebują jej także w systemie Windows 11.

„Widget nie zawiera wszystkich moich kalendarzy i jest pełen nowości oraz niepotrzebnych rzeczy. Proszę, udostępnijcie poprzednią wersję kalendarza, ponieważ był IDEALNY, gdy posiadałem możliwość tworzenia wydarzeń dla dowolnych kont, które połączyłem” – napisał jeden z użytkowników w Centrum opinii.

Na tym jednak nie koniec. Firma Microsoft postanowiła usunąć także wyświetlanie czasu w sekundach po kliknięciu ikony zegara po prawej stronie paska zadań. Przynajmniej na razie, bo w przyszłości planują do tego wrócić, niestety, nie wiadomo, kiedy.