Microsoft pozazdrościł Operze i planuje pasek boczny

Pasek boczny to dla użytkowników przeglądarki Opera żadna nowość. Dużo wskazuje na to, że stanie się on także stałym elementem dla użytkowników Edge.

Microsoft cały czas rozwija swoją przeglądarkę i jak wynika z najnowszych wieści, inspiruje się konkurencją. A jest nią Opera. Dlatego właśnie Edge ma otrzymać inspirowany nią pasek boczny, a żeby nie było mowy o kopiowaniu 1:1, będzie on umieszczony po prawej stronie, czyli tam, gdzie menu przeglądarki. Już teraz można przypinać w tym miejscu aplikacje, są także dostępne Kolekcje.

Planowana funkcja ma umożliwić szybki dostęp do gier, Outlooka, pakietu Office, a także takich aplikacji, jak np. Telegram. Dla jednych będzie to praktyczne rozwiązanie, dla innych - niepotrzebne, toteż Microsoft da możliwość chowania paska, wysuwania go na żądanie lub umieszczenia z boku na stałe. Jak będzie to wyglądać w praktyce - pokazuje to jedyny jak dotąd zrzut ekranu, który widzisz poniżej.

Fot. Windows Latest

Oczywiście do paska będzie można także dodawać własne rzeczy, np. skróty do ulubionych witryn czy narzędzi. Jednak zanim to nastąpi, minie jeszcze nieco czasu. Pierwsi funkcję dostaną wybrani użytkownicy. Będzie to miało miejsce w przyszłym miesiącu. Jeśli testerzy dadzą zielone światło, dopiero wówczas zostanie zaplanowane zaimplementowanie funkcji w powszechnej edycji przeglądarki. Może zatem być to jeszcze w tym roku, a równie dobrze i w przyszłym. Póki co w Edge 104, czyli kolejnej wersji przeglądarki, możemy spodziewać się wbudowanego edytora grafik.

Źródło: Windows Latest