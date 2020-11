Microsoft prezentuje Office'a dla komputerów Mac z procesorami ARM

Microsoft Office jest już dostępny na komputer Apple z procesorami M1. Wszystko dzięki narządu Rosetta 2.

We wtorek wieczorem Apple oficjalnie zaprezentowało komputery z własnymi procesorami opartymi na architekturze ARM. Co ważne pierwsze urządzenia trafią do odbiorców już w przyszłym tygodniu, a wiele aplikacji nadal nie posiada wsparcia dla nowej architektury.

Excel na komputerze Mac

Microsoft zaprezentował właśnie nową wersję swojego pakietu biurowego Office, który zadziała na komputerach Mac z procesorem Apple M1.

Oznacza to, że najnowsze wersje Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote oraz OneDrive mogą być zainstalowane i uruchomione na najnowszych modelach MacBook'a Air, 13 calowym MacBooku Pro oraz nowym Mac'u mini.

Wersja pakietu biurowego Microsoft Office na komputery z układami ARM korzysta z narzędzia Rosetta 2, które emuluje programy napisane z myślą o komputerach z procesorami X86 na kod źródłowy zrozumiały dla procesora ARM.

Co ważne całe tłumaczenie kodu źródłowego nie odbywa się na bieżąco tylko podczas uruchomienia programu, dzięki czemu nie powinniśmy obawiać się znaczącego spadku wydajności.

Microsoft wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie:

Pierwsze uruchomienie każdej aplikacji Office potrwa dłużej, ponieważ system operacyjny musi wygenerować zoptymalizowany kod dla procesora Apple Silicon. Użytkownicy zauważą, że aplikacje uruchamiają się przez około 20 sekund. Kolejne uruchomienia aplikacji będą szybsze.

Kompatybilność z procesorami ARM zostałą dodana w najnowszej, październikowej wersji Office o numerze kompilacji 16.43.

