Microsoft prezentuje Windows 10X dla urządzeń z dwoma ekranami

Microsoft uparcie trzyma się liczby dziesięć i odkopuje stare pomysły.

Prawie dziesięć lat po śmierci projektu Microsoft Courier przedsiębiorstwo powraca do pomysłu urządzenia z dwoma ekranami. W ciagu ostatnich kilku miesięcy wiele przedsiębiorstw związanych z nowymi technologiami zdecydowało się na prezentacje składanych urządzeń. Lenovo pokazało sprzęt z serii ThinkPad, a Huawei wraz z Samsungiem smartfony z Androidem na pokładzie.

Źródło: microsoft

Teraz scena chwilowo należy do Microsoft'u. W środę podczas prezentacji nowych urządzeń z linii Surface pokazano Windows'a 10X. To specjalna wersja popularnego na całym świecie Windows'a 10, która zaprojektowana została dla urządzeń posiadających wiele ekranów. Możliwości systemu pokazano na Surface Neo.

Sprzęt został zaprezentowany przez szefa sprzętu Microsoft'u - Panos'a Panay'a, który powiedział, że to urządzenie "wykonane, aby dostosować się do Ciebie w formie i funkcji".

Według przedstawicieli Microsoftu Windows 10X to zupełnie nowa forma systemu operacyjnego Windows. Oprogramowanie zostało opracowane, aby wybiec na przód i zapewnić podstawy do budowy urządzeń kolejnej generacji. Aplikacje otwierają się na dowolnym ekranie, a użytkownik może je przywoływać i dowolnie rozmieszczać. Nie ma również problemu z pracą na jednej aplikacji z wykorzystaniem więcej, niż jednego ekranu.

Źródło: microsoft

System Windows 10X reaguje na akcesoria używane wraz z urządzeniem i potrafi przekazywać im sposób, w jaki trzymane jest urządzenie. Dla przykładu Surface Neo obsługuje magnetyczną klawiaturę Bluetooth, która zajmuje około dwóch trzecich powierzchni jednego z ekranów. Windows 10X wspiera również Wonder Bar. To rozwiązanie bardzo podobne do Touch Bar'a znanego z MacBook'ów. Podczas korzystania z klawiatury górna niezasłonięta cześc ekranu jest dodatkowym dotykowym ekranem, który może naśladować gładzik lub wyświetlać inne istotne informacje.

Aplikacje od Microsoftu zostały już zoptymalizowane pod kątem wsparcia dla urządzeń korzystających z wielu ekranów. Outlook potrafi wyświetlić skrzynkę odbiorczą na lewym ekranie, a wiadomości na prawym. Otworzenie linku spowoduje uruchomienie przeglądarki sieciowej na drugim z ekranów.

Microsoft poinformował, że Surface Neo zostanie wprowadzony najwcześniej na święta 2020 roku, a jednym z powodów, dla których prototypowe urządzenie pokazano już teraz jest zachęcenie programistów do pisania aplikacji kompatybilnych z Windows 10X. Microsoft chce, aby platforma była już w zaawansowanej fazie rozwoju, kiedy na rynek trafią pierwsze urządzenia z tym systemem.

Źródło: microsoft

Podczas gdy popularny w sieci Evan Blass informował, że Windows 10X będzie w stanie uruchamiać aplikacje desktopowe w kontenerach podczas oficjalnej prezentacji systemu i Surface Neo Microsoft zupełnie nie skupiał się na aspektach technicznych. W chwili obecnej nie wiemy nic na temat kompatybilności Windows 10X z klasycznymi wersjami systemu Windows 10.

W chwili obecnej Windows 10X i Surface Neo są w fazie wczesnego rozwoju. Na przestrzeni najbliższego roku z pewnością dowiemy się większej ilości szczegółów o składanym Surface i nowej wersji systemu.