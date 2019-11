Microsoft prezentuje aplikacje na Androida, która gromadzi wszystkie aplikacje Office'a w jednym miejscu

Microsoft postanowił nieco uporządkować swoje usługi. Na Androidzie pojawiła się właśnie aplikacja, która w jednym miejscu gromadzi wszystkie usługi giganta z Redmond.

Microsoft dopiero co opublikował nową aplikację Office dla systemu Android w wersji beta, która ma za zadanie połączyć wszystkie niezbędne narzędzia biurowe z Redmond w jednym miejscu. Dotyczy to głównie najpopularniejszych programów z pakietu Microsoft Office: Word, Excel i PowerPoint, o czym informuje nawet nazwa nowej aplikacji - Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint & more.

Źródło: Microsoft

Jak można się spodziewać nowy program pozwala użytkownikom posiadającym subskrypcję na Office'a 365 tworzyć, edytować i zarządzać dokumentami na telefonie lub tablecie pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Android. Udostępniono również funkcje współpracy przy niektórych dokumentach. Dzięki nowej aplikacji można edytować ten sam dokument przez wiele osób w tym samym czasie.

Jedną z nowości, które wyróżniają aplikację Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint & more jest możliwość tworzenia plików PDF ze zdjęcia oraz konwertowania plików Word, Excel i PowerPoint do PDF'a. Możliwe jest również odręczne podpisanie utworzonych plików przed ich udostępnieniem.

Aplikacja pojawiła się już w Google Play, ale nie jest dostępna we wszystkich regionach. W chwili obecnej wypróbować mogą ją mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Polski Sklep Play nie odnajduje adresu URL. Dodatkowo oprogramowanie posiada jeszcze sporo błędów, ponieważ zostało udostępnione we wczesnym dostępie.

Źródło: gsmarena.com