Microsoft prezentuje biblioteki DirectX 12 ze wsparciem dla ray tracingu

Ray racing, czyli śledzenie promieni, to jeden z flagowych wynalazków firmy Nvidia. Microsoft uznał je za obiecujące, dlatego nowa edycja bibliotek DirectX 12 będzie posiadać dla niego zaawansowane wsparcie.

Microsoft przekazał deweloperom informacje o dodaniu w nowej edycji bibliotek DirectX 12 (mają pojawić się z systemem Windows 10 w wersji 20H1, która już dostępna jest dla uczestników programu Windows Insider) funkcji o nazwach: DirectX Raytracing Tier 1.1, DirectX Mesh Shader oraz DirectX Sampler Feedback. Wymieniono także inne, jednak bez zagłębiania w ich funkcje, natomiast o trzech wymienionych napisano sporo. DirectX Raytracing Tier 1.1 ma dodać dodatkowe shadery do istniejącego Raytracing PSO, co pozwoli podnieść dynamikę animacji, zaś ExecuteIndirect for Raytracing umożliwi korzystanie z algorytmów, które będą decydować o animowaniu promieni.

DirectX Mesh Shader ma podnieść wydajność poprzez lepsze wykorzystanie buforów pamięci, co wpłynie m.in. na rysowanie linii geometrycznych, umożliwi też teselację oraz szybsze wykonywanie poszczególnych komend związanych z przetwarzaniem grafiki. Da to nowe możliwości obróbki geometrii procesorom nowych kart graficznych, a co za tym idzie - umożliwi deweloperom na zwiększenie ilości detali geometrycznych, pozwalając renderować bardziej widowiskowe sceny bez wpływu na fps. DirectX Sampler Feedback zapisuje, które obszary tekstur zostały używane podczas operacji samplowania. Korzysta z dwóch różnych scenariuszy działania - Texture Streaming oraz Texture-Space Shading - co pozwala zredukować czas ładowania podczas grania w gry z wysokimi ustawieniami detali grafiki.

Wszystkie trzy funkcje w bibliotekach DirectX 12 mają za zadanie poprawić jakość wizualną gier, a ich twórcom umożliwić jeszcze bardziej "wypasioną" grafikę. Nie będą uniwersalnym lekiem na różne problemy, trapiące graczy korzystających z ustawień ultra, ale z pewnością ułatwią zadanie deweloperom.