Microsoft prezentuje kontroler Xbox dla graczy Fortnite

Z okazji Mistrzostw Świata w Fortnite, Microsoft zapowiedział dedykowany tej popularnej grze battle royale kontroler.

Xbox Wireless Controller – Fortnite Special Edition był już wcześniej dostępny w pakiecie Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition Bundle. Od 17 września będzie dostępny samodzielnie w Microsoft Store, gdzie został wyceniony na 259,00 zł. Co prawda jest inspirowany Fortnite, jednak w praktyce otrzymuje się po prostu purpurowy kontroler, a w zestawie strój Dark Vertex i 500 V-dolców do wydania na nowe akcesoria, takie jak stroje, pojazdy, czekany, emotki i najnowszą przepustkę bitewną w rozgrywce.

Kontroler Fortnite Special Edition to model bezprzewodowy, wyposażony w gniazdko słuchawkowe 3,5 cm. Za pomocą Xbox Accessories App można mapować wszystkie przyciski w dowolny sposób, dopasowując działanie do swoich potrzeb. Jeśli ktoś lubi kolorystykę, w jakiej został utrzymany, może go spokojnie nabyć - ie jest to propozycja dedykowana wyłącznie fanom Fornite czy jakiejkolwiek innej grze battle royale.