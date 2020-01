Microsoft prezentuje nowe urządzenia dla edukacji

Nowe propozycje Microsoftu mają procesory Snapdragon 7c i obsługują łączność 4G LTE. Ceny zaczynają się od 1150 zł.

Microsoft zaprezentował trzy urządzenia, których zadaniem jest pomoc uczniom i studentom w edukacji. Dwa z nich korzystają z procesora Qualcomm, który zaprezentowano w grudniu ubiegłego roku, czyli Snapdragon 7c. Modele te zostały nazwane JP.IK Turn T101 (na zdjęciu) oraz Positivo Wise N1212S. Sugerowane ceny to odpowiednio 299 i 575 dolarów, czyli ok. 1140 i ok. 2200 zł. Zastosowanie procesora Qualcomm daje perspektywę dwa razy dłuższego życia baterii, niż w przypadku procesorów Intela, a także możliwość obsługi sieci 4G LTE. To bardzo dobra wieść, ponieważ jak dotąd trzeba było dokupywać osobny modem.

Ponadto Microsoft ogłosił, że pojawi się aż 14 nowych modeli jego urządzeń, które powstały przy współpracy z takimi uznanymi markami, jak Acer, Dell, HP, oraz Lenovo. Ich ceny mają zaczynać się od 219 dolarów, czyli ok. 850 złotych. Niestety, żadnych szczegółów nie podano, poza tym, że niektóre również będą używać procesora Qualcomm, a inne najnowszych procesorów Intela, mających dawać o 46% lepszą wydajność. Oprócz nowych urządzeń zademonstrowano także trzy nowe narzędzia dla nauczycieli, pozwalające na śledzenie postępów uczniów oraz prowadzenie szkoleń online.