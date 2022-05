Microsoft prezentuje swoje adaptacyjne peryferia. Wyglądają nieźle!

Sprawdzamy, co mają do zaoferowania.

Nowa seria urządzeń peryferyjnych Microsoftu zasilają serię produktów Adaptive. Trzy nowe urządzenia to: Microsoft Adaptive Mouse, Microsoft Adaptive Hub oraz Microsoft Adaptive Buttons. Zdaniem osób, które miały już je okazję zobaczyć, to najlepsze peryferia, jakie do tej pory wyprodukował Microsoft w swojej historii. Zostały oficjalnie zaprezentowane podczas wydarzenia Ability Summit, a ich celem jest ułatwienie obsługi komputera osobom niepełnosprawnym. Nie oznacza to jednak, że nie mogą z nich korzystać również inne osoby. Na przykład myszka to bardzo wygodne rozwiązania, pozwalające na dopasowanie zarówno do prawo-, jak i leworęcznego użytkownika.

Myszka ta wygląda jak standardowa, ale ma specjalny "ogon", który można wysuwać (służy do tego niewielki przycisk na obudowie). Pozwala na na dopasowanie do potrzeb osoby korzystającej z myszki.

Zobacz również:

Fot. Microsoft

Fot. Microsoft

Microsoft Adaptive Hub służy łączeniu poprzez Bluetooth z Adaptive Button, czyli adapracyjnym przyciskiem. Jeden hub obsłuży do czterech, każdy z nich umożliwia nawigację w ośmiu kierunkach, a każdemu z kierunków można przypisać inną funkcję, dostosowując do własnych potrzeb. Do przycisku można doczepić także dedykowany drążek, zmieniający go w dżojstik. To bardzo praktyczne rozwiązanie, przypominające nieco Surface Dial.

Wszystkie opisywane tu urządzenia mają wejść na rynek jeszcze w tym roku, nie podano jednak sugerowanych cen. Warto przypomnieć, że Microsoft już wprowadzał urządzenia peryferyjne stworzone z myślą o niepełnosprawnych. W 2018 był to Xbox Adaptive Controller, w 2021 Surface Adaptive Kit.

Źródło: PC World