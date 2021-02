Microsoft próbował wykupić serwis Pinterest

Zaledwie poł roku temu firma Microsoft planowała wykupić TikToka, a teraz okazuje się, że również portal Pinterest. Na ile wyceniany jest serwis?

Firma Microsoft zdaje się dążyć do rozszerzania swoich możliwości społecznościowych. Obecnie jest ona właścicielem portali takich jak LinkedIn, Yammer oraz Xbox. Łącznie posiadają one bardzo szeroką bazę aktywnych użytkowników, jednak nadal jest to zaledwie ułamek tego ile ma konkurencja. Biorąc pod uwagę dzień dzisiejszy to usługi technologiczne w coraz większym stopniu opierają się o funkcje społeczne - a tych Microsoftowi z reguły brakuje. Przedstawiciele firmy najwyraźniej mają tego świadomość, bo od dłuższego czasu robią wszystko, by poszerzyć swój asortyment portali społecznościowych.

Przypomnijmy, że zaledwie pół roku temu firma Microsoft planowała wykupić amerykańskiego TikToka. Transakcja jednak nie doszła do skutku, a wpływy aplikacji trafiły w ręce firmy Oracle. Dziś dowiadujemy się o tym, że Microsoft prowadził rozmowy z przedstawicielami Pinteresta, który obecnie jest wyceniany na ponad 51 miliardów dolarów.

Pinterest to amerykański serwis społecznościowy umożliwiający dzielenie się materiałami wizualnymi. Według statystyk, podczas pandemii portal odnotował znaczący wzrost liczby aktywnych użytkowników. W całym roku 2020 firma urosła o rekordową liczbę 100 milionów użytkowników, co zaskutkowało prawie potrojeniem wartości firmy w ciągu ostatniego roku. Nic dziwnego, że to właśnie Pinterestem zainteresował się Microsoft. Do transakcji jednak nie doszło, a rozmowy zostały przerwane.

