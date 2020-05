Microsoft przedstawia: Surface Go 2, Surface Book 3, Surface Headphones 2, Surface Earbuds oraz Surface Dock 2

Rodzina urządzeń Microsoft Surface ma od dzisiaj sześciu nowych przedstawicieli. Wszystkie urządzenia zostały opracowane tak, aby zapewniać pełen komfort pracy.

Jak podał przy okazji Microsoft, użytkownicy korzystają z systu Windows przez ponad 4 biliony minut miesięcznie. Jest to kolosalny skok w stosunku do ubiegłego roku - mamy wzrost aż o 75%. Ponadto producent ogłosił, że podczas projektowania nowych urządzeń skupił się na dwóch głównych potrzebach użytkowników: wszechstronności w pracy oraz płynności działania. Panos Panay, CPO w dziale Windows + Devices, podsumował nowe urządzenia następującymi słowami: "Nowe laptopy Surface Go 2 i Surface Book 3 oraz słuchawki Surface Headphones 2 i douszne Surface Earbuds oraz akcesoria zostały zaprojektowane tak, aby pomóc Ci robić to, czego potrzebujesz, z dowolnego miejsca – koncepcja, która nabrała innego znaczenia odkąd, po raz pierwszy zaczęliśmy nad nimi pracować. Zmieniliśmy miejsca, w których korzystamy z urządzeń – zamiast samolotu, kawiarni czy biura, wybieramy home office, kanapę w domu. Nie zmienia to jednak zapotrzebowania na sprzęty, które utrzymają naszą produktywność i łączność z innymi."

Surface Go 2 to smukła i lekka konstrukcja, dostępna teraz w wyświetlaczem PixelSense 10,5". Zmiany w stosunku do poprzednika to także dłuższe działanie na jednym ładowaniu baterii oraz o 64% lepsza wydajność. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu procesora ósmej generacji Intel Cote M. Ponadto dodano Studio Mics - dwa mikrofony mają na celu aby zwiększyć czystość głosu i zmniejszyć hałas w tle podczas rozmów. Na przedzie urządzenia znalazł się aparat 5MP, a w jego oprogramowaniu znalazła się m.in. aplikacja ułatwiająca skanowanie dokumentów oraz tablic. Rysowanie i pisanie ręczne umożliwia Surface Pen. Dostępne są etui i akcesoria w następujących wersjach kolorystycznych: platynowy, czarny, czerwony mak i lodowy błękit. Cena Surface Go 2 zaczyna się od 1999 zł, a urządzenie będzie dostępne w sprzedaży od 12 maja.

Surface Book 3 to najmocniejszy laptop w historii Microsoftu. Ma dawać profesjonalistom możliwości maszyny stacjonarnej i zapewniać o 50% większą wydajność od poprzednika. Dostępny jest w wersjach 15 i 17", w obu przypadkach wyświetlacz to PixelSense. Book 3 zasila procesor Intel Core 10. generacji, a użytkownik może wybrać wersję z układem graficznym NVIDIA Quadro RTX 3000 lub NVDIA GeForce. W urządzeniu można umieścić do 32GB RAM, a dane zapisywane są na szybkim dysku SSD. osoby, które wybiorą wariant z NVDIA GeForce będą mogły grać w produkcje z Xbox Game Pass w rozdzielczości 1080p i 60 klatkach na sekundę. Ceny Surface Book 3 będą zaczynały się od 7999 zł.

Surface Headphones 2

Surface Headphones 2 to słuchawki bezprzewodowe z 13. poziomami kontroli hałasu otoczenia. Żywotność baterii wynosi do 20 godzin. Ich konstrukcja umożliwia obracanie o 180 stopni w celu zapewnienia większego komfortu. Słuchawki będą do kupienia od 6 czerwca, a ich cena to 1199 zł. Surface Earbuds to słuchawki douszne, które sterowane są dotykowo. Oferują omnisoniczny dźwięki, a w ich oprogramowaniu znajduje się obsługa Spotify. Są zintegrowane z Microsoft 365, co w połączeniu z funkcją Play My Emails umożliwia głosowe dyktowanie treści w programach Word, Outlook lub PowerPoint. Naładowane powinny zapewnić dzień pracy. Cena Surface Earbuds wynosi 999,99 zł. Mają być dostępne w sprzedaży od 12 maja.

Surface Dock 2

Dwa ostatnie urządzenia to Surface Dock 2 oraz Microsoft USB-C Travel Hub. Pierwsze ma na celu umożliwić rozszerzenie przestrzeni roboczej - dokonuje tego za pomocą kliknięcia magnetycznego. Dock 2 umożliwia szybsze ładowanie, a także wyższą prędkość transferu danych i narzędzia do zarządzania firmą. Microsoft USB-C Travel Hub pozwala na wygodne podpinanie sieci, monitorów i akcesoriów ze złączem USB-C. Surface Dock 2 kosztuje 1299,99 zł, a Microsoft USB-C Travel Hub 599,95 zł.