Microsoft przedstawia open-source'owe projekty Kubernetes

Dapr (distributed application runtime) oraz OAM (Open Application Model) to rozwiązania, mające oferować możliwość uruchamiania aplikacji na platformie Kubernetes.

Dapr to przenośne rozwiązanie runtime, dopasowujące się do wydarzeń, a jego zastosowanie ma pozwolić na budowanie opartych na mikrousługach aplikacji w chmurze. Może korzystać z wielu języków i frameworków, a także zawierać bloki z dostępem przez standardowe gRPC lub API HTTP. Budowanie bloków umożliwia takie działania, jak uruchomienie wybranej usługi, publikowanie i subskrypcja wiadomości, a także akcje odpowiadające konkretnym działaniom. Dapr umożliwia lokalne uruchamianie aplikacji, w klastrze Kubernetes lub innym środowisku, które może zintegrować Dapr. Pozwala to deweloperom na tworzenie mikrousług, które uruchamiane są bez zmian kodu w chmurze lub lokalnie. Dapr wspiera SDKs for Go, Java, .Net, Python i JavaScript. Rozwiązanie to dostępne jest w wersji alfa.

Open Application Model dostarcza narzędzia do rozwoju aplikacji chmurowych, umożliwiając tworzenie aplikacji niezależnie od kierunku jej rozwoju. Pozwala to deweloperom skupić się na kluczowych elementach aplikacji, które następnie można z nią zintegrować. Rozwiązanie to jest współtworzone wraz z Alibaba Cloud w ramach Open Web Foundation.