Microsoft przedstawia ultranowoczesny produkt - Windows 1.11

Microsoft, wspólnie z platformą Netflix, wracają do roku 1985. Wszystko za sprawą rocznicy powstania sztandarowego systemu Windows 1.0 oraz…. serialowej produkcji Netflixa – Stranger Things, której fabuła rozgrywa się w roku 1985, kiedy Microsoft obchodzi swoje 10-lecie. Aby uczcić tę rocznicę, firma z Redmond zdecydowała się wprowadzić na rynek aplikację Windows 1.11, inspirowaną sznytem systemu Windows 1.0.

Wprowadzenie na rynek Windows 1.11 to równocześnie zapewnienie użytkownikom dostępów do takich programów, jak służący do rysowania Paint, a także gier logicznych i wiersza poleceń. Całość dostępna jest tylko na dwóch dyskietkach! Gdy do kompletu dołączymy „mysz”, użytkownik zyskuje dodatkowo imponujący poziom kontroli i zręczności w poruszaniu się po ekranie, mając praktycznie wolne ręce. Firma Microsoft ogłasza również swoje zaangażowanie w Camp Know Where, czyli obóz edukacyjny, podczas którego uczniowie będą uczyli się kodowania korzystając z najnowszego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Windows 1.11. Dzieci powyżej 13 roku życia, będą mogły współtworzyć postaci w grze zręcznościowej, a może nawet pomogą uratować świat.

Windows 1.11 zawiera m.in. takie programy jak Paint czy Terminal, a także wyjątkowe zagadki tematyczne, oparte na fabule serialu Stranger Things. Na tym jednak zabawa się nie kończy. Na całym świecie, w wybranych sklepach Microsoft, już od 20 lipca młodzi amatorzy technologii, będą mogli wziąć udział w specjalnych warsztatach kodowania: Camp Know Where. Warsztaty kodowania oraz gra przygotowana specjalnie na tę okazję przez Xbox, będą toczyły się w wirtualnej scenerii, charakterystycznej dla lat 80-tych.

- Jesteśmy podekscytowani, że będziemy w stanie przenieść naszych użytkowników i fanów do jednego z naszych ulubionych okresów w historii oraz umożliwić im wykorzystanie technologii do robienia niezwykłych rzeczy – mówi mówi Eli Friedman , dyrektor generalny Integrated Marketing, Modern Life & Devices w firmie Microsoft.