Microsoft przegrał z TikTok - ByteDance odrzuca ofertę

Właściciele bijącego rekordy popularności TikToka odrzucili ofertę firmy Microsoft. Partnerem może stać się Oracle. Czy TikTok spełni wymagania bezpieczeństwa i pozostanie dopuszczony do użytku w Stanach Zjednoczonych?

W dniu wczorajszym (13 września 2020 roku) Microsoft opublikował na swojej stronie krótkie oświadczenie prasowe. Wynika z niego, że firma ByteDance nie będzie współpracować z gigantem z Redmond. Microsoft podkreśla, że jest przekonany, że współpraca z TikTok byłaby dobra zarówno dla użytkowników tego serwisu, jak i dobra narodowego Stanów Zjednoczonych.

Przypominamy, że Microsoft chciał wykonać szereg zmian i modyfikacji w aplikacji, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa i prywatności dla użytkowników TikTok'a.

Wszystko związane jest z administracją Donalda Trumpa, która podejmuje kolejne, bardzo stanowcze działania wobec firm i spółek z Chin prowadzących swój biznes w Stanach Zjednoczonych.

W chwili obecnej jedyną firmą, która we współpracy z ByteDance może spowodować, że TikTok spełni wszystkie wymagania rządu Stanów Zjednoczonych jest Oracle. Niestety nie wydano w tej sprawie żadnego oświadczenia prasowego.

Portal The New York Times przekazuje, że chociaż nie ujawniono oficjalnych powodów odrzucenia oferty Microsoftu bardzo prawdopodobne, że chodzi o pieniądze i zmiany w kodzie źródłowym aplikacji. NYT ujawnia, że kod źródłowy aplikacji TikTok ujawniłby algorytmy, dzięki którym Chińczycy tak skutecznie docierają do prawie 100 milionów amerykanów, którzy aktywnie korzystają z TikTok'a.

Cała sprawa z aplikacja TikTok rozpoczęła się 6 sierpnia 2020 roku. Administracja Trumpa wymaga od ByteDance spełnienia wielu wymagań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności obywatelom USA korzystającym z aplikacji TikTok.

Bardzo możliwe, że odrzucenie oferty Microsoftu w dłuższej perspektywie czasowej pozwoli gigantowi z Redmond uniknąć problemów politycznych. W końcu oprogramowanie produkowane przez Microsoft jest popularne również w Chinach.

