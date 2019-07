Microsoft przeprowadza rebranding pakietu Office - już bez "Online"

Microsoft zdecydował się wycofać "Online" z webowych wersji pakietu Office. Czy zmiana ma jakieś praktyczne korzyści?

Za niedługo w oficjalnych dokumentach i wpisach blogowych Microsoftu aplikacje będą nazywane po prostu "Word", "Excel" i "PowerPoint", zamiast - jak do tej pory - "Word Online", "Excel Online" i "PowerPoint Online". Jak uzasadnia to producent, zmiana odzwierciedla fakt, że nie ma już potrzeby oddzielania wersji offline od online, a aplikacje wyewoluowały tak, że dostępne są na wielu platformach. Jednak wprowadzony zostaje nowy termin - "Office for the web", który ma wyraźnie oznaczać sieciowe wersje pakietu, w odróżnieniu od dedykowanych, jak "Office dla Mac" czy "Office dla Android". Jednak nie będzie to żadna nazwa oficjalna.

W praktyce ten rebranding niczego dla użytkowników nie zmieni. Ponadto poza pakietem Office nadal będzie można korzystać z takich produktów, jak Exchange Online, SharePoint Online, Project Online czy Office Online Server. Wiadomo jednak, że kolejna aktualizacja aplikacji Ofiice Online (jeszcze) ma poprawić mechanizmy wyszukiwania w aplikacjach oraz usprawnić mechanizmy dostępności.