Microsoft rejestruje slogan reklamowy dla nowego Xbox'a Series X

Hasło reklamowe konsoli nowej generacji od Microsoftu to Power Your Dreams.

Dla Microsoftu i Sony rok 2020 jest szczególnie ważny. Powodem jest premiera konsol kolejnej generacji, które zastąpią wysłużone już PlayStation 4 oraz Xbox'a One. Rynek gier wideo przygotowuje się do tego wydarzenia już od kilku lat, a gracze oczekują solidnego ulepszenia wydajności, pełnej obsługi 4K oraz wprowadzenia dysków SSD.

Źródło: xbox.com

Microsoft szykuje się już do premiery Xbox'a Series X i zarejestrował znak towarowy, który będzie sloganem reklamowym nowej konsoli. Mowa o krótkim stwierdzeniu "Power Your Dreams".

Slogan ten nie jest nowy. Gigant z Redmond wykorzystał go już przy okazji oficjalnego potwierdzenia Xbox'a Series X w zeszłym miesiącu. Pełna nazwa hasła reklamowego to "Power Your Dreams with Xbox Series X".

Fraza "Power Your Dreams" został zarejestrowany 31 grudnia 2019 roku. Hasło to będzie oficjalnym sloganem reklamowym dla nadchodzącej generacji konsol od Microsoftu. W przypadku Xbox'a One producent wykorzystywał slogan "Jump Ahead", a Xbox One X określany jest jako najpotężniejsza konsola na świecie ("The World's Most Powerful Console").

Microsoft oficjalnie zaprezentował konsolę Xbox Series X, która wcześniej znana była jako Project Scarlett podczas imprezy Game Awards 2019 w zeszłym miesiącu. Oprócz ujawnienia nowej nazwy i wyglądu producent zaprezentował także spektakularny trailer z gry Ninja Theory's Hellblade 2.

Oficjalna specyfikacja techniczna Xbox'a Series X nie została jeszcze ujawniona. Ostatnie plotki głosiły, że nowa konsola zawierać będzie 12 teraflopowy procesor graficzny oparty na architekturze AMD Arden.

Branżowi analitycy przewidują, że konsola pojawi się na rynku z sugerowaną ceną detaliczną wynoszącą 499,99 dolarów.

Źródło: wccftech.com