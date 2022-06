Microsoft reklamuje Edge 103 jako najlepszą przeglądarkę dla graczy

Nowa, stabilna wersja Edge jest już gotowa dla wszystkich do pobrania. A zdaniem MS, powinni zainteresować się nią przede wszystkim gracze.

Nowa edycja Edge reklamowana jest przez Microsoft następującymi sloganami:

większa wyrazistość

wydajność grania na komputerze

menu gier

strona główna dla graczy.

No i fajnie, ale ja na przykład graczem nie jestem, więc co może zainteresować taką osobę? Na szczęście Microsoft nie skupia się tylko na graczach i w nowej edycji obiecuje takie rzeczy, jak:

przyśpieszenie uruchamiania - funkcja mająca znacznie skrócić czas uruchamiania przeglądarki przy ponownym otwieraniu lub ponownym uruchomieniu urządzenia. Brzmi to nieźle, ale i bez tego nie można było narzekać na szybkość uruchamiania Edge, więc to raczej mało istotne. Dla ciekawskich zacytuję, jak tłumaczy nowość MS: "zwiększenie wydajności uruchamiania pozwala utrzymać przeglądarkę w tle przy minimalnych procesach, więc Microsoft Edge rozpocznie się szybciej po uruchomieniu";

- funkcja mająca znacznie skrócić czas uruchamiania przeglądarki przy ponownym otwieraniu lub ponownym uruchomieniu urządzenia. Brzmi to nieźle, ale i bez tego nie można było narzekać na szybkość uruchamiania Edge, więc to raczej mało istotne. Dla ciekawskich zacytuję, jak tłumaczy nowość MS: "zwiększenie wydajności uruchamiania pozwala utrzymać przeglądarkę w tle przy minimalnych procesach, więc Microsoft Edge rozpocznie się szybciej po uruchomieniu"; wbudowana zgodność z Internet Explorerem - można uruchamiać strony pisane pod IE. W ustawieniach wybierasz, czy opcja ta ma być włączona domyślnie, czy za każdym razem Edge ma o to pytać. Może być to praktycznie, ale jedynie dla naprawdę nielicznej grupy użytkowników;

Fot. Microsoft

możliwość grupowania powiązanych kart oraz nazywania ich i nadawania im koloru - praktyczna opcja, zwłaszcza dla osób, które mają codziennie otwarte mnóstwo kart. Grupę kart można zwinąć, dzięki czemu nie robi się bałaganu, a w razie potrzeby rozwinąć jednym kliknięciem i mieć dostęp do wszystkich tematycznych.

Fot. Microsoft

Wracając do graczy. Od edycji 103 przeglądarka Edge ma pełną integrację z Xboxem, więc jeśli zalogujesz się na swoje konto, zobaczysz na stronie startowej wiadomości i treści powiązane z ostatnio uruchamianymi grami. Co więcej - jeśli masz członkostwo Xbox Game Pass Ultimate, możesz odpalać gry bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Dla takich właśnie sytuacji wprowadzono nową technologię - Clarity Boost, która ma skalować obraz do maksymalnej możliwej rozdzielczości.

A osoby, które nie mają abonamentu (ani nawet konsoli) mogą korzystać z huba dla gier casualowych, jak Mahjong czy Pasjans. Dostęp do niego znajduje się w menu ustawień.

Zobacz również:

Podsumowując - zmiany nie wyglądają źle i z pewnością dla graczy będą one na plus. Można podejrzewać, że Microsoft nowościami postara się podebrać użytkowników przeglądarki gamingowej Opera GX, ale jak będzie - czas pokaże.

Źródło: Microsoft