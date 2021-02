Microsoft rozdaje punkty lojalnościowe podczas korzystania z Edge

Przedstawiciele firmy Microsoft wpadli na ciekawy pomysł, który ma zwiększyć liczbę użytkowników korzystających z przeglądarki Microsoft Edge. O czym mowa i jak działa?

Microsoft Edge zajmuje czwarte miejsce w rankingu najczęściej używanych przeglądarek na komputerach stacjonarnych na świecie. Na piedestale znajduje się Chrome, Safari i Firefox. Przedstawiciele firmy Microsoft dwoją się i troją, żeby zwiększyć liczbę osób korzystających z ich przeglądarki i tym razem wymyślili coś naprawdę ciekawego.

Przede wszystkim warto wspomnieć, że Microsoft Edge jest świetnie dostosowana do możliwości systemu Windows. Skutkuje to tym, że jest często szybsza, bezpieczniejsza i zajmuje mniej miejsca na dysku niż konkurencja, a oferuje te same lub lepsze opcje oraz funkcje. Mimo to Microsoft Edge nie zaskarbia sobie tak szerokiego grona odbiorców jak konkurenci, prawdopodobnie dlatego, że firma Microsoft długo zaniedbywała rozwój przeglądarki Internet Explorer i stosunkowo niedawno zaczęła to robić naprawdę dobrze. Z tego powodu przedstawiciele postanowili wprowadzić coś, co zachęci konsumentów do pobrania Microsoft Edge. Mowa o możliwości zbierania punktów lojalnościowych, które następnie można wykorzystać do zakupów w Microsoft Store.

Standardowe wartości punktów dla członków programu Microsoft Rewards rozkładały się w następujący sposób: 150 punktów za wyszukiwanie w wyszukiwarce Bing na komputerze, 100 punktów za wyszukiwanie w Bing mobilnie i 20 punktów za samo korzystanie z przeglądarki. Generalnie pomysł odniósł skutek, bo liczba użytkowników korzystających z Microsoft Edge zwiększyła się. Póki co oferta lojalnościowa dostępna jest tylko dla mieszkańców USA niektórych stanów, jest jednak szansa, że zostanie wprowadzona na większą skalę, również w Europie.

Zobacz również: Najnowsza aktualizacja Windows 10 już dostępna!