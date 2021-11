Microsoft rozdaje użytkownikom karty podarunkowe - są warte nawet 100 dolarów

Podarunek od Microsoftu dostanie aż 50 tysięcy osób, ale... promocja ograniczona jest do jednego tylko kraju.

Kraj, w którym Microsoft rozdaje karty podarunkowe, to Stany Zjednoczone. Zostaną one rozesłane do losowych osób posiadających konta Microsoftu. Dwadzieścia pięć tysięcy otrzyma kartę podarunkową wartości dziesięciu dolarów, a drugie dwadzieścia pięć o wartości dziesięciokrotnie większej, czyli 100 dolarów. Karty będzie można wykorzystać w Microsoft Store lub przekazać je innym użytkownikom w formie podarunku. Co ciekawe, pierwsi obdarowani myśleli, że mają do czynienia ze scamem - aby uzyskać kartę, należy podać nieco informacji prywatnych. Jednak Microsoft potwierdził, że to on jest nadawcą wiadomości.

Osoby, które otrzymały karty podarunkowe, muszą wykorzystać je do 31 grudnia 2021 roku. Ogólnie Microsoft już rozpoczął promocje i wyprzedaże przed Black Friday - Xbox Game Pass Ultimate można nabyć na miesiąc za jedyne 4 złote. Być może taka sama promocja, jaka ma miejsce w USA, trafi również do naszego kraju. Ale gdy otrzymasz na swojego maila podobną informację, sprawdź dobrze, od kogo pochodzi. Okres wyprzedaży będzie czasem intensywnego działania różnej maści przestępców.

