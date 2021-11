Microsoft rozpoczyna agresywną aktualizację do Windowsa 11

Po miesiącu nadszedł czas na kolejną fazę aktualizacji do Windowsa 11. Tym razem Microsoft zastosuje agresywniejsze narzędzia, aby zachęcić nas do instalacji oprogramowania.

Windows 11 jest obecny na rynku od nieco ponad miesiąca. Firma udostępniła oprogramowanie jako opcjonalną aktualizację dla wszystkich kompatybilnych komputerów z Windowsem 10. Nowa wersja systemu udostępniana byłą dotychczas małymi partiami. Dodatkowo Microsoft nie nalegał na jej instalację. Niedługo się to zmieni, a cały proces stanie się znacznie bardziej uciążliwy.

Laptop z Windowsem 11 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Microsoft ogłosił, że przyśpiesza wdrożenie systemu operacyjnego Windows 11 na kompatybilne urządzenia. Wszystko dzięki pozytywnym opiniom użytkowników, którzy zaktualizowali już swoje urządzenia do Windowsa 11.

Gigant z Redmond uważa, że użytkownicy komputerów sami aktualizują swoje urządzenia do Windowsa 11 z wykorzystaniem oficjalnych aplikacji. Z tego względu podjęto decyzję o szybszym wdrożeniu Windowsa 11.

Jeżeli posiadasz kompatybilny komputer z zainstalowanym Windows 10 w wersji 2004 lub nowszym i nie zdecydowałeś się jeszcze na aktualizację do Windowsa 11 wkrótce system operacyjny zacznie zachęcać Cię do tej decyzji. Rozwiązanie to znamy już z procesu aktualizacji do Windowsa 10.

Użytkownicy Windowsa 10, którzy nie chcą aktualizować kompatybilnych komputerów do Windowsa 11 muszą uważać na wyskakujące okienka zachęcające do instalacji nowego systemu. Powinno pojawić się również specjalne okno w Windows Update, które przekonywać będzie do instalacji najnowszego Windowsa.