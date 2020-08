Microsoft rozpoczyna rewolucję - Xbox Game Pass Ultimate trafi na smartfony z Androidem już w przyszłym miesiącu

Microsoft ogłosił właśnie wspaniałą nowinę. Już w przyszłym miesiącu do Polski trafi Project xCloud - usługa która pozwoli nam ogrywać gry z konsol Xbox One na smartfonach z systemem Android.

Spis treści

Xbox Games Pass Ultimate na smartfonach wystartuje już we wrześniu

Przedstawiciele Microsoftu już kilka tygodni temu zapowiedzieli, że Project xCloud (granie w chmurze) wejdzie w skład abonamentu Xbox Game Pass Ultimate. Dzisiaj natomiast poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat usługi i datę jej debiutu.

Data premiery Xbox Game Pass Ultimate na smartfonach w Polsce

Nowy Xbox Game Pass Ultimate wystartuje już 15 września na 22 rynkach (w tym w Polsce). Tego dnia posiadacze smartfonów i tabletów z Androidem, będą mogli sięgnąć po ponad 100 produkcji z konsoli Xbox One.

W co dokładnie zagramy?

Wśród dostępnych w dniu premiery tytułów nie zabraknie Gears 5, Minecraft Dungeons, Sea of Thieves, Destiny 2, Tell Me Why czy Yakuza Kiwami 2. Jak podkreśla Microsoft, ostatecznym celem usługi Project xCloud jest zapewnienie użytkownikom dostępu do wszystkich tytułów z bogatej biblioteki Xbox Game Pass. Więcej szczegółów na temat produkcji, które otrzymamy w dniu premiery Project xColud poznamy w nadchodzących tygodniach.

"Jeden, by wszystkimi rządzić"

Xbox Game Pass Ultimate to najwyższy abonament Microsoftu, który wiąże ze sobą wszystkie usługi producenta związane z gamingiem (Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, Project xCloud). To właśnie na Xbox Game Pass Ultimate "gigant z Redmond" chce oprzeć swój oddział zajmujący się grami.

Wystarczy ten jeden abonament, aby cieszyć się swoimi grami na dowolnej platformie, bez względu czy jest to PC, konsola Xbox czy smartfon. Użytkownik korzystać będzie z jednego konta, które pozwoli mu zachować nie tylko wszelkie postępy, osiągnięcia, ale i zapisane dane gier. Dzięki temu możliwe będzie rozpoczęcie zabawy na PC, następnie po wyjściu z domu kontynuowanie jej na smartfonie, a na zakończenie wygodnie rozsiądziemy się w fotelu przed konsolą.

Zobacz również: Call of Duty Warzone - wybuchowy zwiastun 5 sezonu zdradza nadchodzące zmiany