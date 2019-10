Microsoft się nie poddaje i prezentuje Surface Duo z Androidem

Tym razem Microsoft zamierza skorzystać z popularnej platformy.

Microsoft to jedna z największych firm technologicznych. Mimo gigantycznego potencjału, funduszy i dostępu do najnowszych rozwiązań technicznych gigantowi z Redmond nigdy nie udało się stworzyć popularnego systemu operacyjnego dla telefonów komórkowych, który mógłby jak równy z równym konkurować z Androidem od Google i iOS od Apple.

Źródło: pcworld.com

Większość użytkowników zapewne pamięta system Windows Mobile stworzony dla palmptopów, który później był implementowany również w pierwszych smartfonach. Rozwiązanie to było przestarzałe i Microsoft zdawał sobie z tego sprawę. Prawdziwa rewolucja nastąpiła w 2011 roku, kiedy to na rynku pojawił się Windows Phone 7. Nowy system oparty był na kafelkach i cechował się zamkniętym ekosystem.

Microsoft przez wiele lat forsował swoją wizję mobilnego systemu operacyjnego, ale Windows Phone, Windows Mobile ani Windows 10 na telefony komórkowe nie odniosły spektakularnego systemu. Przedstawiciele firmy oficjalnie przestali rozwijać i wspierać Windows'a dla telefonów komórkowych. Na stronach Microsoftu pojawiły się w sprzedaży urządzenia z Androidem, które są w pełni kompatybilne z usługami giganta z Redmond.

Na prezentacji najnowszych urządzeń z serii Surface Microsoft nieco nas zaszokował. Zaprezentowano nowy dwuekranowy smartfon. To pierwsze tego typu urządzenie od Microsoftu. Tym razem nie zastosowano jednak żadnej wariacji Windowsa jako systemu operacyjnego. Microsoft nawiązał współpracę z Google, dzięki czemu Surface Duo pracował będzie pod kontrolą zmodyfikowanej wersji Androida. To świetna wiadomość, ponieważ producent pozbył się największego problemu - kompatybilności z aplikacjami, którą zapewni Google.

Pod kontrolą Androida działają już inne składane smartfony takie, jak Galaxy Fold oraz Mate X. Microsoft ma nieco inny pomysł na składany telefon. Rozwiązanie z Redmond nie posiada elastycznych ekranów, z którymi w chwili obecnej jest więcej problemów, niż pożytku. Microsoft umieścił dwa 5,6 calowe wyświetlacze zamontowane obok siebie. Podobnie, jak w przypadku zaprezentowanego równolegle Surface Neo również model Duo ma wyraźnie widoczne zawiasy.

Biorąc pod uwagę problemy, z jakimi boryka się Samsung po prezentacji Galaxy Fold z elastycznym ekranem zastosowanie dwóch mniejszych i płaskich paneli wydaje się być najlepszym możliwym rozwiązaniem.

Najważniejszą kwestią jest fakt, że Surface Duo nie pracuje pod kontrolą systemu Windows tak, jak poprzednie urządzenia od Microsoftu. Panos Panay podczas prezentacji nie wdawał się w techniczne szczegóły, a system operacyjny zaprezentowany na prototypie Surface Duo wygląda zupełnie odmiennie do Androida, jakiego znamy z innych smartfonów. Powiedziano jedynie, że Microsoft ściśle współpracuje z Google, aby połączyć najlepsze rozwiązania Microsoftu z najlepszymi rozwiązaniami systemu Android.

Surface na zewnątrz, Android wewnątrz

Wszystko zaczyna się od projektu. Surface Duo jest w zasadzie mniejszą wersją tabletu Neo pracującego pod kontrolą Windows 10 X. Po zamknięciu urządzenie wygląda jak malutki komputer przenośny. Po otwarciu może być używane jak laptop (ekrany pod kątem) lub tablet (ekrany na płasko). Surface Duo nie posiada zewnętrznego ekranu tak, jak Galaxy Fold, ale jego konstrukcja z zawiasami 360 stopni pozwala na obrócenie obu ekranów na zewnątrz. Surface Duo przypomina nieco ZTE Axon M, ale jest dużo bardziej elegancji i dopracowany.

Microsoft nie podzielił się dokładnymi danymi technicznymi. Nie wiemy, jakie wymiary ma urządzenie, ale widoczne są spore ramki okalające ekran. Ponadto wydaje się, że Surface Duo ma wyświetlacze o proporcji 4:3, a nie 16:9, przez co może być szerszy od większości konkurencyjnych urządzeń. Przedstawiciele Microsoftu poinformowali, że Surface Duo "zmieści się w Twojej torbie", co może być sugestią, że nie jest to urządzenie kieszonkowe.

Po otwarciu Surface Duo przeistacza się w 11 calowego tableta, który przypomina nieco Sony Xperia Tablet P. Urządzenie może być użytkowane z wykorzystaniem jednego wyświetlacza, ale zostało zaprojektowane głownie aby wykorzystać wielozadaniowość płynącą z obecności dwóch paneli.

Surface Duo uruchamia aplikacje z podziałem ekranów i posiada rozbudowaną integrację z innymi urządzeniami z serii Surface dzięki funkcji Continue on PC. Według przedstawicieli Microsoftu to główne zalety nowego urządzenia.

W chwili obecnej mamy więcej pytań, niż odpowiedzi. Nie wiemy, jakie zastosowano aparaty, procesor, martwimy się o żywotność baterii oraz cenę, ale nie zmienia to faktu, że Surface Duo jest niezwykle ekscytującym urządzeniem.

Podczas, gdy Google walczy z Apple o udziały w rynku smartfonów Microsoft postanowił wykreować zupełnie nową niszę urządzeń, które skupiają się na zwiększeniu produktywności.

Na więcej szczegółów dotyczących Surface Duo będziemy musieli sporo zaczekać. Microsoft mówi, że Surface Duo nie będzie dostępny w sprzedaży aż do świąt 2020 roku. Oznacza to, że finalne urządzenie pojawi się na rynku za nieco ponad rok. To bardzo długi okres czasu. W międzyczasie zadebiutują takie urządzenia, jak Samsung Galaxy S11, iPhone 12 oraz Google Pixel 5.

Microsoft z pewnością jeszcze niejednokrotnie zmieni projekt urządzenia, a w przeciągu najbliższego roku dowiemy się większej ilości szczegółów o Surface Duo.