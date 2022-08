Microsoft się wkurzy. Zgadnij, jaki udział w rynku ma Windows 11?

Jak się okazuje, chcemy używać przede wszystkim tego, co znamy i lubimy.

Microsoft ma to do siebie, że po stworzeniu dobrego systemu zamiast skupiać się na jego rozwoju, już zabiera się za robienie kolejnego. I jakoś tak zawsze okazuje się, że użytkownicy wcale o nowościach nie marzą, chcą za to korzystać z tego, do czego się przyzwyczaili i co działa. Dlatego adaptacja Windows 11 z pewnością rozczarowuje producenta. Ludzie nie rzucili się tłumnie na "jedenastkę", pozostając zamiast tego przy starszych rozwiązaniach. W efekcie nawet Windows 7 ma więcej użytkowników od Windows 11.

Brzmi to dziwnie? Cóż, być może, jednak nie można zapomnieć, że "stary" nie oznacza "gorszy". Win 7 wciąż doskonale sprawdza się w wielu zastosowaniach, a jeśli kogoś nie interesują najnowsze gry ani nie korzysta z wymagających aplikacji, po co miałby zmieniać go na lepszy? Działa? Działa. I o to chodzi. Nie może natomiast dziwić, że dominuje Windows 10 - jego udział na rynku pośród systemów Windows to aż 72%. Udział Windows 7 to z kolei 11,96%. Podium zamyka Windows 11, mające 11,77%, a więc depcze po piętach starszemu o 13 lat koledze.

Zobacz również:

Tak wynika z danych podawanych przez StatCounter. Możemy w nich znaleźć także informacje, że Windows 8.1 to 2,87%, a leciwy Windows XP - 0,38%. A z jakiego Ty systemu korzystasz?

Źródło: StatCounter