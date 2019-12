Microsoft skończy wsparcie dla pakietu Office 2010

Dzisiaj użytkownicy Office 2010 mogą zobaczyć pasek z napisem, że koniec wsparcia dla pakietu nastąpi 13 października 2020. Ilu użytkowników to dotknie i co robić, jeśli jest się jednym z nich?

Chociaż Office 2010 ukazał się 15 czerwca 2010 roku, czyli ponad 9 lat temu, jest wciąż szalenie popularny zarówno wśród firm, jak i użytkowników prywatnych. W 2017 roku używało go 83% firm, które wzięły udział w ankiecie przeprowadzonej przez Spiceworks. Tymczasem Microsoft od jakiś dwóch lat dwoi się i troi, aby użytkownicy porzucali pakiety biurowe na rzecz subskrypcji Office 365. Dziś wyznaczono koniec wsparcia na 13 października 2020 roku, o czym poinformowano użytkowników za pomocą paska, który pojawił się pod interfejsem użytkownika. Od tego dnia nie będzie poprawek, wsparcia technicznego oraz łatek bezpieczeństwa.

Co będzie, jeśli nie chcesz porzucić Office 2010? Przede wszystkim będzie on podatny na pojawiające się w sieci wirusy i inne cyfrowe szkodniki. Poza tym - nic. Pliki nadal będą obsługiwane przez nowsze wersje Office oraz sieciowy Office 365, a pliki w nich utworzone będzie można bez problemu odczytywać. Można także zgodzić się na sugestię, jaką Microsoft zawarł na pasku i przejść na subskrypcję Office 365 - wersja Home to 429,99 zł za rok, Personal - 299,99 zł rocznie, a biznesowa to trzy wersje: 4,20, 8,80 i 10,50 euro miesięcznie. Jeśli chcesz zapłacić tylko raz, wówczas najlepiej zainwestować w Office 2019 - cena to 1 299,00 zł za wersję Home i Biznes. Jednak w odróznieniu od Office 365 nie mamy tu OneNote, SharePoint Designer oraz InfoPath.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeskoczyć z Office 2010 na darmową alternatywę - z naszej strony możesz pobrać takie pakiety biurowe, jak LibreOffice Productivity Suite, Apache OpenOffice czy WPS Office Free.