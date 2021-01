Microsoft śmieje się z Apple. Nowa reklama drwi z MacBooka Pro

Microsoft postanowił nieco podkręcić sprzedaż Surface Pro 7. W tym celu nagrano reklamę, w której firma punktuje wszystkie wady MacBooka Pro jednocześnie chwaląc się możliwościami tabletu Surface Pro 7.

Microsoft i Apple to dwie niezwykle potężne firmy z branży IT, które rywalizują ze sobą od wielu lat. Dzieje się tak nawet pomimo tego, że lata temu Bill Gates uratował Apple przed bankructwem kupując akcje warte 150 milionów dolarów bez prawa głosu oraz stworzył pakiet biurowy Office specjalnie z myślą o komputerach Mac.

Microsoft Surface Pro 7

Obecnie obie firmy skupiają się na swoich produktach i zaciekle ze sobą rywalizują. Apple oraz Microsoft niejednokrotnie naśmiewali się z siebie w spotach reklamowych.

Microsoft nagrał właśnie najnowszą reklamę tabletu Surface Pro 7, w której punktuje wszystkie najnowszych komputerów z rodziny MacBook Pro.

Nastolatek w spocie reklamowym porównuje Microsoft Surface Pro 7 do MacBooka Pro w kontekście możliwości ich wykorzystania w edukacji. Szybko dochodzi do wniosku, że Surface Pro 7 posiada ekran dotykowy ze wsparciem dla pióra Surface Pen. Dzięki tym elementom urządzenie Microsoftu sprawdza się podczas rysowania i tworzenia szybkich notatek odręcznych. Dodatkowo w najnowszej reklamie dostało się nieco paskowi Touch Bar z MacBooka Pro, który oferuje ograniczoną funkcjonalność.

Microsoft skupił się także na możliwości odłączenia klawiatury, oraz dostępności gier. W tym miejscu należy zauważyć, że zarówno Surface Pro 7, jak i MacBook Pro nigdy nie były projektowane z myślą o graczach. Na koniec Microsoft podkreśla, że Surface Pro 7 jest znacznie tańszy od MacBooka Pro. To prawda, ale należy pamiętać, że do Surface Pro, pióro oraz klawiaturę musimy dokupić we własnym zakresie, a bazowa konfiguracja posiada 4 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB dysk SSD.

Przypominamy, że w tym roku pojawił się Microsoft Surface Pro 7+, ale dostępny będzie jedynie dla klientów biznesowych. W sklepach nadal kupimy klasycznego Surface Pro 7 z końca 2019 roku.

