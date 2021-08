Microsoft spytał, ile osób przejdzie na Windows 11. Jaka była odpowiedź?

Ankieta została przeprowadzona wśród 11 097 użytkowników systemu w 177 krajach.

Windows 11 pojawi się niedługo, a Microsoft chciałby już wiedzieć, na jak wielu komputerach się pojawi od dnia premiery. Jeśli chodzi o respondentów ankiety, tutaj przejście na niego deklaruje aż 53%. Zapytani, co im się najbardziej podoba lub nie podoba w nowym systemie operacyjnym, 35% odpowiedziało, że doceniają wycentrowane na środku menu Start, 26% jest zachwycone wsparciem dla aplikacji z systemu Android, ale prawie połowa nie lubi nowego wyglądu całości. Dodatkowo 6% zarzuciło, że jest to skopiowanie rozwiązań z macOS, a 7% spodziewało się czegoś innego. Dla 21% badanych nowy system jest zbyt podobny do Windows 10, a 34% nie wie nawet, czy ma kompatybilne urządzenia do zmiany systemy.

Pomijając opinie, pojawienie się wersji beta Windows 11 dało dobrego "kopa" programowi Windows Insider - od momentu pojawienia się pierwszej edycji liczba osób do niego zapisanych wzrosła o 17%. Ludzie chcą przetestować nowy system swobodnie, zanim stanie się on powszechną koniecznością. A czy system odniesie sukces? O tym przekonamy się w ciągu kilku kolejnych miesięcy.

