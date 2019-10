Microsoft stawia na innowacyjność

Microsoft rozumie, że każdy użytkownik posiada indywidualne preferencje.

Microsoft jest firmą, która od wielu lat próbuje zmieniać się razem ze zmianą upodobań i zachowań użytkowników. Nie wszystkie wybory dokonane przez giganta z Redmond okazały się słuszne, ale po wpadkach z Windows Phone i Windows 8 firma odnalazła swoje miejsce na rynku i cel, do którego dąży.

Źródło: pcworld.com

Na ostatniej prezentacji urządzeń z serii Surface Microsoft zaprezentował wiele świetnych urządzeń. Naszą uwagę skradła klawiatura, która będzie dostarczana razem z dwuekranowym prototypem Surface Neo.

Dlaczego skupiliśmy się na urządzeniu akcesoryjnym dołączanym do niesamowitego składanego urządzenia z dwoma ekranami? Odpowiedź jest prosta. Pisanie na ekranie dotykowym jest wygodne na smartfonie, ale z pewnością nie na urządzeniu do poważnych zadań. Prawdziwe urządzenie przeznaczone do pracy wymaga klawiatury, która podobnie, jak drogie, wygodne buty do biegania będzie komfortowa w użyciu. Klawiatura dołączona do Surface Neo jest symbolem tego, do czego dąży Microsoft. Mowa o elastyczności, którą widać w praktycznie każdym zaprezentowanym ostatnio urządzeniu. Surface Pro X jest ultramobilny i posiada świetną baterię. Surface Pro 7 w końcu posiada porty, o które użytkownicy prosili od lat, a Surface Laptop 3 dostępny jest w dwóch rozmiarach i z różnymi procesorami.

Microsoft postawił na różnorodność. Widoczne jest to w różnych aspektach. Sztandarowym przykładem może być ścisła współpraca z Qualcomm oraz AMD, która poskutkowała zaprezentowaniem zupełnie nowych, zaprojektowanych specjalnie z myślą o urządzeniach Surface procesorach ARM oraz x86.

Qualcomm pozwolił na budowę Surface Pro X ze świetnymi czasami pracy na pojedynczym ładowaniu a AMD znacząco zwiększyło wydajność 15 calowej wersji Surface Laptop 3. Dzięki temu firma wyeliminowała największe bolączki swoich urządzeń. Oczywiście współpraca z AMD oraz Qualcomm'em nie spowodowała porzucenia procesorów od Intela. Układy Core nadal napędzają większość urządzeń z serii Surface. Zabrakło nam jedynie architektury Lakefield Intel'a, która zaprojektowana jest specjalnie dla urządzeń z dwoma ekranami.

Entuzjaści i redaktorzy technologiczni mogą godzinami pisać i dyskutować o układach i specyfikacjach technicznych, ale przeciętny użytkownik posiada na ten temat zupełnie inne zdanie. Większość konsumentów po prostu używa swoich urządzeń. Zupełnie nie zagłębiają się oni w specyfikacje techniczne. To do czego dąży Microsoft to zaoferowanie przeciętnemu klientowi kilku wariantów urządzenia, które jak najlepiej spełnią jego wymagania. To właśnie dlatego Microsoft korzysta obecnie z trzech, a nawet czterech architektur.

Modalność i różne sposoby interakcji użytkowników z systemem Windows i powiązanymi usługami są dla Microsoftu bardzo ważne. To właśnie na Windowsie i usługach oparty jest obecnie model finansowy giganta z Redmond. Niektórzy użytkownicy wolą pulpit i komputery stacjonarne. Inni tradycyjnego laptopa, a jeszcze inni tablety. Microsoft próbował również z telefonami i pomimo porażki z Windows Phone firma nadal wdraża swoje rozwiązania na smartfonach. Wszystko to sprowadza się do dostępności usług takich, jak Office 365 na jak największej liczbie urządzeń.

Mimo wszystko nie można w 100 procentach oderwać się od warstwy sprzętowej i ograniczeń z nią związanych. Komputery PC nadal pozostaną komputerami PC, a laptopy nie przekształcą się w tablety. Microsoft stosuje obecnie politykę zupełnie inną od tej znanej z Cupertino. Podczas, gdy Apple "wie lepiej" i dostarcza systemy operacyjne dostosowane do danego typu urządzeń, jak iOS na telefony, iPadOS na tablety, macOS na komputery i wiele innych wizja Microsoftu zakłada jeden skalowalny system Windows działający na milionach urządzeń.

Dlaczego Microsoft zdecydował się na taką ekspansję? Ponieważ firma dostrzegła, że ludzie pracują na różne zupełnie odmienne od siebie sposoby. Microsoft zapewnia, że wiersz poleceń jest przydatny nie tylko dla programistów, ale także zaawansowanych użytkowników, którzy chcą mieć całkowitą kontrolę nad swoim sprzętem.

W ten oto sposób płynnie wracamy do Surface Neo. To urządzenie, które urzeczywistnia wizję Microsoftu. Podwójne ekrany nawet, jeżeli nie są przeznaczone dla wszystkich użytkowników to stały się kolejnym krokiem w ewolucji urządzeń przenośnych. To kolejne po komputerach 2 w 1 sprzętu, które mogą zmienić sposób postrzegania użytkowników na komputery.

W dawnych czasach niedługo po prezentacji pierwszego iPad'a dziennikarzom, którzy używali go do robienia notatek producent oferował im pierwsze rzędy w audytorium podczas premier nowych urządzeń. Apple doceniało, że dziennikarze widzieli świat, tak, jak zaplanował to Steve Jobs.

Te czasy już dawno minęły i nawet Apple doszło do wniosku, że pisanie na ekranie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Microsoft wraz z premierą Surface Pro X, Surface Laptop 3, Surface Pro 7 i prototypowych Surface Neo oraz Surface Duo wychodzi zupełnie naprzeciw oczekiwaniom swoich konsumentów. Żadne z wyżej wymienionych urządzeń nie jest uniwersalne i o to chodzi firmie Microsoft. Jeden sprzęt do wszystkiego nigdy nie będzie najlepszy w żadnej z kategorii.