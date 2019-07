Microsoft stworzył hub dla wszystkich swoich programów Insider

Program Windows Insider zapewne kojarzy większość użytkowników systemu Windows 10, jednak nie jest to jedyny plan testowy Microsoftu. W sumie jest ich siedem, a od dziś wszystkie zostały zgromadzone na jednej stronie.

A co właściwie daje przystąpienie do programu? Jako Insider użytkownik otrzymuje dostęp do nowych funkcji oraz możliwości przed zwykłymi użytkownikami. Minusem tego jest fakt, że mogą być one niestabilne - jednak coś za coś. Microsoft dość mądrze wprowadził te programy - nie musi dzięki nim zatrudniać testerów z zewnątrz, a gdy wypuszcza gotowy produkt, jest już on przetestowany i bez bugów zgłoszonych przez Insiderów. Aktualnie istnieje siedem programów Insider: dla Windows, Skype, Office, Xbox One, Bing, Edge oraz Visual Studio. Jeśli zatem ktoś jest ciekaw, co przyniosą kolejne aktualizacje danych aplikacji, może sprawdzić to bez problemu, przystępując do wybranego programu.

Pod adresem https://insider.microsoft.com/en-us/ znajduje się siedem działów z krótkimi opisami i charakterystycznymi ikonkami. Po kliknięciu na Learn More przechodzi się do bardziej szerszego opisu wybranej aplikacji oraz możliwością dołączenia do programu Insider. Jeśli Microsoft zdecyduje się wprowadzić podobne rozwiązania dla innych swoich produktów, witryna zostanie o nie wzbogacona. A czy warto? Cóż, jeśli ma się chęć i ochotę na testy - czemu nie? Udział w programie jest dobrowolny i oczywiście bezpłatny.