Microsoft szykuje tablet z dwoma wyświetlaczami (?)

Na targach Computex Intel pokazał "Twin Rivers" - urządzenie 2 w 1 z dwoma ekranami. Microsoft prawdopodobnie pracuje nad czymś podobnym.

Informację tę przekazał serwis The Vegre. Według jego doniesień, dział Microsoftu, odpowiedzialny za rozwój urządzeń, miał w ubiegłym tygodniu spotkanie, na którym nie tyle pokazano koncepcję urządzenia z dwoma wyświetlaczami, co już gotowy prototyp. Ma on mieć kryptonim Centaurus, ale tak do końca nie wiadomo, czy jest to laptop z dwoma wyświetlaczami, składany smartfon, rozkładany tablet czy cokolwiek innego. Microsoft eksperymentował kiedyś z bardziej przenośnymi wersjami Surface, jak Surface Go. Ale model ten nie sprzedał się dobrze, ponieważ wyposażono go Pentium i Windows 10 S, w przeciwieństwie do Intel Core i Windows 10 w standardowych tabletach.

Surface Go

Centaurus ma mieć design podobny, jak zaprezentowany przez Intela model Twin Rivers (pierwsze zdjęcie). Podczas pokazu na targach Computex, jeden ekran służył za czytnik komiksu, podczas gdy drugi umożliwiał korzystanie z klawiatury w dowolnej chwili. Zdaniem The Verge, minie jeszcze co najmniej pół roku, zanim nowe urządzenie Microsoftu zostanie zaprezentowane światu. Prawdopodobnie będzie używać Windows 10 w wersji odchudzonej - Lite. Podobno i nad tym pracuje się obecnie w Redmond, ale to wyłącznie pogłoski. Jak zwykle pozostaje tylko cierpliwie czekać na oficjalne doniesienia. I warto przypomnieć, że raz już Microsoft planował produkcję urządzenia przenośnego z dwoma ekranami - miało nazwę Andromeda. Jak się jednak ostatecznie okazało, skończyło na planach i nielicznych prezentacjach, z których filmiki wciąż można znaleźć w sieci. Czy Centaurus podzieli los poprzednika?