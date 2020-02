Microsoft udostępni Forza Street na Androida w Galaxy Store wiosną tego roku

Microsoft zapowiedział swoją grę już w kwietniu 2019 roku, ale nadal nie trafiła ona na rynek. Ma się to zmienić w najbliższych miesiącach.

W kwietniu 2019 roku studio Turn 10 należące do Microsoftu, które od lat odpowiedzialne jest za produkcję gier z serii Forza Horizon i Forza Motorsport zapowiedziało, że wprowadzi na rynek grę Forza Street. Po raz pierwszy Microsoft zamierza wprowadzić darmową wersję gry z serii Forza. Całość dostępna ma być na urządzenia z systemem Windows 10. Co ciekawe Forza Street będzie także pierwszą grą z serii, która trafi na urządzenia mobilne pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Android.

Źródło: microsoft.com

Forza Street ma kłaść nacisk na zabawę, a nie na symulacje. Gra ma stać się znacznie bardziej podobna do serii Need For Speed i pozwoli użytkownikom ścigać się w wyścigach ulicznych w obrębie Miami.

Microsoft obiecał, że Forza Street trafi również na urządzenia mobilne. Mowa tu o dwóch najważniejszych platformach - Android oraz iOS. Niestety do tej pory nie znaliśmy żadnych dat dotyczących wprowadzenia gry na smartfony. Gra znajduje się w Sklepie Play już od wielu miesięcy, ale nadal nie można jej pobrać.

Nowe informacje dotyczące Forza Street pojawiły się po konferencji Samsung Galaxy Unpacked 2020, gdzie zaprezentowano najnowsze Samsungi Galaxy S20. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Forza Street na Androida w końcu trafi na rynek.

Zgodnie z zapowiedzią firma Microsoft udostępni Forza Street w autorskim sklepie Samsung Galaxy Store już w nadchodzącą wiosnę.

Forza Street będzie grą typu free-2-play i zaoferuje graczom możliwość brania udziału w wielu różnych wydarzeniach przy użyciu stale zwiększającej się kolekcji ich samochodów. W grze znajdą się zarówno klasyczne muscle car'y, jak i najnowsze supersamochody. Microsoft twierdzi, że mobilna wersja Forza Street została specjalnie przeprojektowana, aby zapewnić komfortową rozgrywkę przy wykorzystaniu ekranu dotykowego.

Dziennikarze, którzy mieli możliwość zagrania w Forza Street podchodzą do gry krytycznie. Uważają oni, że w grze brakuje kinematografii, a rozgrywka nie jest wciągająca.

Źródło: xda-developers.com