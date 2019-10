Microsoft udostępnia Personal Vault dla każdego użytkownika OneDrive

Ta funkcja w OneDrive umożliwia bezpieczniejsze przechowywanie najważniejszych danych - jest obecnie dostępna dla wszystkich.

Jak do tej pory funkcja Personal Vault była dostępna tylko dla subskrybentów Office 365 oraz OneDrive. Użytkownicy darmowej edycji nie mieli tej funkcji, jednak od dziś jest ona dostępna za darmo dla każdego - czyli w praktyce wszyscy posiadacze Windows 10 mogą z niej korzystać. A co oferuje? Ten "magazyn osobisty" jest dodatkowo chroniony - aby dostać się do jego zawartości należy przejść weryfikację dwuskładnikową, która może polegać na przesłaniu e-maila z kodem na adres powiązany z OneDrive, potwierdzeniu PIN-em lub hasłem, którym użytkownik loguje się na swoje konto Microsoft, a w przyszłości dojdzie możliwość potwierdzania swojej tożsamości za pomocą kodu otrzymywanego SMS-em, czy odcisku palca (jeśli używa się OneDrive na smartfonie).

Choć na pierwszy rzut oka Personal Vault to po prostu OneDrive z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym, Microsoft informuje, że znajduje się tam dodatkowa warstwa ochrony. Jej przejawem jest między innymi automatyczne blokowanie magazynu po dwudziestu minutach braku aktywności użytkownika, a w przypadku użytkowników wersji Pro oraz Enterprise, będzie możliwość zsynchronizowania plików z zaszyfrowanymi przez BitLocker folderami. Poza tym będą tu standardowe mechanizmy ochronne chmurowego dysku MS, jak ochrona przeciwko ransomware, masowe kasowanie i odzyskiwanie plików, skanowanie antywirusowe przy transferze danych, itp.