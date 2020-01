Microsoft udostępnia symulator Surface Duo

Gigant z Redmond szykuje się do premiery rynkowej nowych składanych urządzeń z serii Surface.

Pod koniec 2019 roku Microsoft klasycznie odświeżył swoją linię produktową. Pojawiły się zaktualizowane Surface Laptop oraz Surface Pro. Nie zabrakło także nowych urządzeń, jak Microsoft Surface Laptop 3 15" z procesorem AMD Ryzen Surface Edition i Surface Pro X z układem ARM. Największe wrażenie zrobiły jednak nowe koncepcyjne Surface Duo oraz Surface Neo. To podobne do siebie konstrukcyjnie składane urządzenia z elastycznymi ekranami. Duo jest telefonem komórkowym z systemem operacyjnym Android i będzie konkurentem dla Galaxy Fold od Samsunga, a Surface Neo to następca netbook'ów, który pracować będzie pod kontrolą specjalnej wersji systemu Windows 10X.

Dziś firma udostępniła zestawy SDK dla deweloperów oraz nowe emulatory oprogramowania dla nowych urządzeń. W rzeczywistości można już zobaczyć, jak działać będzie oprogramowanie dla Surface Duo. Urządzenie pracować będzie pod kontrolą mocno zmodyfikowanego Androida z wbudowaną nakładką Microsoft Launcher oraz ze zintegrowani usługami giganta z Redmond.

Od teraz możliwe jest uruchomienie emulatora Surface Duo, aby zobaczyć, jak wygląda i działa oprogramowanie urządzenia na własne oczy. Aby to zrobić potrzebne jest posiadanie komputera z zainstalowanym Android Studio. Co ciekawe Microsoft nie prosi deweloperów o korzystanie z Visual Studio dla Androida.

W przyszłości pojawi się także niemalże identyczny symulator dla większego Surface Neo, który pracuje pod kontrolą Windows'a 10X. Microsoft informuje, że planuje dostarczyć stosowne oprogramowanie już 11 lutego 2020 roku. Produkt nazywał się będzie Microsoft Emulator. Podczas jego premiery producent zdradzi nieco szczegółów na temat nowych API dla urzrądzenień z dwoma ekranami. Nie zabraknie również dokumentacji technicznej.

Microsoft informuje, że domyślnie aplikacje zajmować będą jeden ekran, a użytkownik będzie w stanie rozciągnąć je na oba wyświetlacze. Istnieje również możliwość zaprogramowania rozwijanego trybu pełnoekranowego.

Kolejna konferencja z cyklu Developer Day odbędzie się 11 lutego 2020 roku i poświęcona zostanie w całości oprogramowaniu dla urządzeń Surface Neo oraz Surface Duo.

