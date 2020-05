Microsoft ujawnia, dlaczego urządzenia Surface nie mają zasłonki kamery

Zasłonka kamery to rzecz obecnie pożądana - wiele osób ma słuszne przeświadczenie, że haker może przejąć ich sprzęt i posługiwać się nią do szpiegowania. Jednak Microsoft nie wyposażył swoich nowych sprzętów w ten element. I dzisiaj tłumaczy, dlaczego.

Nowi członkowie rodziny Surface to laptopy Surface Go 2 oraz Surface Laptop 3. Stevie Bathiche tłumaczy brak zasłonki obiektywów kamer w bardzo prosty sposób - mają one specjalną diodę, która świeci się, gdy kamera pracuje. Dlatego każdy użytkownik zawsze wie, czy jego kamera jest używana, czy też nie działa. Dioda nie jest kontrolowana poprzez oprogramowanie, co znaczy, że nie można jej zhakować i pracuje niezależnie od systemu operacyjnego. Jeśli hakerowi udałoby się zyskać dostęp do kamery, dioda powinna uruchomić się automatycznie bez możliwości jej wyłączenia dopóki intruz kontroluje kamerkę.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wspomnianych urządzeń Surface nie wyposażono również w złącze Thunderbolt. Jednym z głównych powodów jest fakt, że umożliwia ono włamywaczom na zyskanie bezpośredniego dostępu do pamięci, a jak okazało się wczoraj, konstrukcja Thunderbolt zawiera podatność umożliwiającą hakerowi przejęcie danych zapisanych w maszynie. Co prawda potrzeba do tego fizycznego dostępu do urządzenia, ale jednak jest to zawsze ryzyko. Intel, czyli firma odpowiedzialna za powstanie i rozwój Thunderbolt, wie już o podatności i do czasu wprowadzenia nowej wersji zaleca używanie złącza tylko do podpinania zaufanych urządzeń.

Źródło: WindowsLatest