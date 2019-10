Microsoft ujawnia raport finansowy - zdecydowanie nie może narzekać

Pierwszy kwartał 2020 roku to dla Microsoftu wzrost przychodów o 14%. Odnotowano zwiększone zainteresowanie usługami Office 365 i Azure.

W świecie finansów już składane są raporty za pierwszy kwartał roku podatkowego 2020. Microsoft podał w swoim dochody w wysokości 33,1 miliarda dolarów, co jest wzrostem o 14% w stosunku do analogicznego okresu 2019. Z tego 11,1 miliarda zanotował dział Productivity and Business Processes (wzrost o 13%), 10,8 mld pochodzi z usług chmurowych (wzrost o 27%), a 11,1 miliarda z działu More Personal Computing (wzrost o 4%). W pierwszym dziale znajduje się Office 365 i jak podaje raport, subskrybuje go obecnie 200 milionów aktywnych użytkowników komercyjnych (wzrost o 21% w skali roku) oraz 36,5 miliona osób prywatnych. Zysk z tego działu wzrósł o 5%. Należący do Microsoftu LinkedIn zanotował wzrost użytkowników o 25%, ale nie podano, jakie przyniosło to profity w dolarach.

Dział Intelligent Cloud najbardziej zyskał na Azure - dochód zwiększył się o 30%, a w przypadku produktów serwerowych o 12% (tutaj można upatrywać wzrostu z powodu końca wsparcia dla Windows Server 2008 oraz SQL Server 2008). Dział komputerów osobistych zanotował sprzedaż urządzeń o 9% większą niż przed rokiem - w czym również ma udział koniec wsparcia dla Windows 7. Co ciekawe, odnotowano zwiększenie zainteresowania wyłącznie w obszarze biznesowym, w dziale konsumenckim zyski spadły o 7%. Surface przyniósł zyski o 4% mniejsze, ale jak tłumaczy Microsoft - użytkownicy czekają na nową generację urządzeń. Zmniejszenie zysków o 7% zanotował również dział gamingowy, jednak sprzedaż konsoli Xbox One oraz cyfrowych treści pozostała na takim samym poziomie. Ostatnim źródłem dochodów były opłaty za reklamy - tutaj Microsoft odnotował wzrost o 11%.