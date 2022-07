Microsoft ulepsza Teams i... zakłada własną sieć społecznościową (?)

Podczas konferencji Microsoft Inspire ujawniono nową aplikację, która ma budować i integrować społeczności.

Dla Microsoftu komunikator Teams to kura znosząca złote jaja, ale nie oznacza to, że nie może funkcjonować jeszcze lepiej. Podczas konferencji branżowej Inspire 2022 zapowiedziano szereg zmian. Pierwsza to Excel Live - jak się nietrudno domyślić, podczas spotkań na Teamsach umożliwi wspólną pracę na arkuszu kalkulacyjnym. Druga nazywa się po prostu Video Clip i nazwa ta wyjaśnia wszystko. Funkcja pozwoli na rejestrowanie, wysyłanie i przeglądanie krótkich klipów wideo poprzez czat komunikatora.

Pojawią się również dodatkowe powiadomienia dotyczące wspólnych prac. Będą one możliwe do edytowania przez każdego uczestnika spotkania. Ludzie będą mogli dodawać do nich reakcje, notatki, a nawet ręczne rysunki. Do tego celu zostaną udostępnione narzędzia z Tablicy (Whiteboard). Ponadto Microsoft ogłosił, że kanały Teams Connect są już dostępne - dzięki nim można spotykać się online z ludźmi poza organizacją. Czyli każdy, kto bierze udział w spotkaniu, w którym bierzesz udział, może zostać przez Ciebie zaproszony prywatnie do jakiejkolwiek innej rozmowy.

Zobacz również:

Fot.: Microsoft

Zasadniczo nie można powiedzieć, abyśmy mieli do czynienia z jakimiś rewelacyjnymi zmianami. Natomiast nowością, która może się sprawdzić, jest wspomniana przez mnie na wstępie aplikacja. Nazywa się Viva Engage i będzie przypominać sieć społecznościową - wesprze Storyline i Stories, czyli rozwiązania żywcem skopiowane z innych rozwiązań. Nie będzie to jednak strona, a aplikacja. Poniższe wideo pokazuje Storyline, co zapowiada, czego się spodziewać.

Ale czy to się przyjmie, czy też skończy jak nie-sławne Google+? Cóż, to czas pokaże. W każdym razie coś się dzieje i mogą czekać nas pewne zmiany na rynku, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy na gorsze, czy lepsze.

Źródło: WindowsCentral