Microsoft umożliwi dodawanie aplikacji PWA do autostartu

Microsoft oficjalnie poinformował, że aplikacje PWA wkrótce będą lepiej zintegrowane z systemem Windows 10. PWA czyli Progressive Web App to nic innego, jak strona internetowa, która działa i zachowuje się jak klasyczna aplikacja. Programy tego typu według giganta z Redmond w przyszłości zastąpią klasyczne aplikacje i będą działać na każdej dostępnej platformie.

Programiści z Microsoftu pracują nad rozwiązaniem umożliwiającym dodawanie aplikacji PWA do Autostartu systemu Windows 10. Wkrótce takie rozwiazanie może pojawić się zarówno w Windowsie, Mac OS, jak i Linux'ie. W chwili obecnej platformy te są kompatybilne z aplikacjami progresywnymi, ale nie mogą uruchamiać ich razem z rozruchem systemu operacyjnego.

Zgodnie z Run on Login Explainer Microsoft planuje dodać skrót PWA do folderu startowego w systemie Windows, co można zrobić już we własnym zakresie przy wykorzystaniu rejestru systemowego.

