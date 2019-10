Microsoft uruchamia Xbox Console Streaming dla Insiderów

Limitowana wersja poglądowa dostępna jest dla użytkowników urządzeń z Androidem mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii i USA.

Wraz z udostępnieniem publicznej wersji poglądowej usługi xCloud, Microsoft testuje kolejne rozwiązanie, dzięki któremu użytkownicy Xbox'a będą mogli strumieniowo przesyłać gry z ich konsoli na urządzenia z systemem operacyjnem Android. Usługa działa niemalże identycznie, jak Sony Playstation 4 Remote Play, które ostatnio zostało udostępnione dla wszystkich posiadaczy konsoli i urządzeń z Androidem. Przypominamy, że wcześniej funkcja Remote Play działała jedynie na urządzeniach od Sony.

Źródło: Microsoft

Użytkownicy programu Xbox Insider znajdujący się w kanale Alpha i jego pierścieniach mogą już zdalnie przesyłać gry z konsoli Xbox One na telefony i tablety z systemem Android i odpowiednią aplikacją. Poglądowa wersja Xbox Console Streaming została zapowiedziana przez Jonathana Hilderbrandta na Xbox Wire.

Chociaż rozwiązanie może wydawać się podobne do popularnego ostatnio Project xCloud, ponieważ obie usługi zajmują się streamingowaniem gier to należy wiedzieć, że zasada działania jest zupełnie odmienna. Xbox Console Streaming wykorzystuje konsolę Xbox One jako serwer do przesyłania gier na zdalne urządzenia, a Project xCloud korzysta z obliczeń w chmurze.

Aby móc skorzystać z Xbox Console Streaming trzeba mieszkać na terenie Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych, posiadać konsolę Xbox One zapisaną do pierścienia Alpha w Xbox Insider, telefon lub tablet wyposażony w system Android w wersji 6.0 Marschmallow lub nowszy z obsługą technologii Bluetooth 4.0 oraz kontroler bezprzewodowy Xbox One Wireless Controler z obsługą technologii Bluetooth.

Zalecanym, ale nie wymaganym elementem jest uchwyt do telefonu pozwalający na przymocowanie go do gamepada. Na urządzeniu z systemem Android trzeba pobrać aplikację Xbox Game Streaming (Preview) ze Sklepu Play.

Usługa wymaga połączenie sieciowe o przepustowości co najmniej 4,75 Mbps (zalecane co najmniej 9 Mbps) oraz z opóźnieniami mniejszymi niż 125 ms (zalecane poniżej 60 ms). Konsola musi być ustawiona w trybie Instant-on.

Poglądowa wersja nie obsługuje gier z wsteczną kompatybilnością. Obecnie można grać jedynie w tytuły zaprojektowane na Xbox One.

Źródło: techspot.com