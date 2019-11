Microsoft uśmierca Cortana na Androida i iOS

Microsoft oficjalnie poinformował, że aplikacja mobilna asystenta głosowego Cortana przestanie być rozwijana w krajach innych, niż Stany Zjednoczone.

Microsoft nie ma szczęścia do najbardziej mobilnych urządzeń czyli smartfonów oraz tabletów. Rozwijany przez giganta z Redmond system Windows Mobile, później Windows Phone, a na końcu Windows 10 dla telefonów nie odniósł spektakularnego sukcesu mimo znacznych nakładów finansowych. Microsoftowi nie pomógł nawet zakup Nokii, która kiedyś była jedną z popularniejszych marek produkujących telefony komórkowe. Producenci systemu Windows w pewnym momencie przyznali się do porażki i zaprzestali rozwoju systemu dla telefonów komórkowych. Zbiegło się to w czasie z udostępnieniem wszystkich kluczowych usług Microsoftu na Androida, a urządzenia z tym systemem operacyjnym takie, jak flagowe Samsungi pojawiły się w Microsoft Store.

Obecnie Microsoft poinformował, że zaprzestaje rozwijać aplikację mobilną asystenta głosowego Cortana dla systemów Android oraz iOS na terenie Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i kilku innych krajach. Wsparcie zakończy się 31 stycznia 2020 roku. Rzecznik Microsoftu w oficjalnym oświadczeniu poinformował, że usługa przestanie działać także w Chinach, Niemczech, Indiach, Meksyku oraz Hiszpanii.

Użytkownicy korzystali z mobilnej aplikacji Cortana na smartfony z Androidem oraz iOS, ponieważ synchronizuje się ona z systemem Windows. Dzięki temu można ustawiać przypominania, wyszukiwać informacje i dodawać wydarzenia, a wszystko synchronizuje się pomiędzy smartfonem, a komputerem.

CEO Microsoftu - Satya Nadella poinformował, że firma widzi obecnie Cortane jako specyficznego pomocnika dla Office'a 365. Wszystko wskazuje na to, że czasy świetności Cortany już minęły, a udostępnienie integracji systemu Windows z Amazon Alexa jest tego świetnym dowodem.

Rzecznik Microsoftu przekazał następujące informacje - "Cortana jest integralną częścią naszej szerszej wizji, która ma na celu zapewnienie mocy przetwarzania konwersacyjnego i produktywności na wszystkich naszych platformach i urządzeniach". Dodano także, że "aby uczynić Cortanę tak pomocną, jak to tylko możliwe, integrujemy Cortanę głębiej z aplikacjami Microsoft 365, a częścią tej ewolucji jest zakończenie wsparcia dla aplikacji mobilnej Cortana na system Android i iOS.".

Wszystkie funkcje Cortany nadal pozostaną aktywne w systemie Windows 10 na komputerach. Synchronizacja przypomnień i list rzeczy do zrobienia zostanie przeniesiona do darmowej aplikacji Microsoft To Do dostępnej na Androida oraz iOS.

