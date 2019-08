Microsoft usunie flash ze swoich przeglądarek

W lipcu 2017 Adobe zapowiedziało uśmiercenie technologii flash na koniec 2020 roku. Microsoft zapowiada, że zniknie ona z jego przeglądarek w przeciągu kolejnych kilkunastu miesięcy.

Niektóre przeglądarki już całkiem zrezygnowały z Flash Playera, zastępując go HTML5, w przypadku innych producenci szykują się dopiero do usunięcia go ze swoich produktów. Edge Spartan (czyli obecna wersja Edge) oraz Internet Explorer 11 wciąż będą obsługiwać w pełni flash, jednak od początku przyszłego roku będzie on stopniowo wycofywany, a do grudnia 2020 zostanie całkowicie usunięty. W przypadku Edge, po przejściu na Chromium plan związany z jego wycofywaniem będzie zgodny z Chromium Project. Pierwszym etapem będzie jego domyślne wyłączenie, z możliwością włączenia dla poszczególnych stron - pojawi się również możliwość zdefiniowania ich w polityce grupowej.

Flash był niegdyś niezwykle popularny, jednak z biegiem czasu okazało się, że jest dziurawy niczym ser szwajcarski i jego używanie jest po prostu niebezpieczne - zawiera m.in. luki zero-day. Obecnie można spotkać go już w niewielu aplikacjach i na niewielkiej liczbie witryn. Pod koniec 2020 roku przejdzie na "informatyczny cmentarz". Po grudniu 2020 Adobe ma jeszcze przez jakiś czas dostarczać łatki bezpieczeństwa dla swojej technologii.