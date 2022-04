Microsoft usunie z Windowsa 30-letni element. Będzie bezpieczniej

Lepiej późno, niż wcale, prawda?

W świecie IT coś, co ma 30 lat i wciąż jest używane, to ewenement. Z drugiej jednak strony jeżeli coś funkcjonuje sprawnie, po co to zmieniać? Z tego założenia wyszedł Microsoft, który w kolejnych edycjach systemu Windows implementował protokół SMB1 (skrót oznacza Server Message Block). Jest to protokół do udostępniania plików i usług wydruku między komputerami w sieci. Powstał 3 dekady temu i od tego czasu doczekał się kilku modernizacji, a także łatek zwiększających poziom zabezpieczeń. Jednak już w Windows 10 jego rola zaczęła być ograniczana, a w 2016 roku wykryto w nim podatność MS16-114, która umożliwiała atakującym wykonanie złośliwego kodu i wykorzystanie protokołu do ataku DDoS. Zalecono wówczas adminom wyłączenie protokołu.

Teraz Ned Pyle, pełniący z Microsofcie rolę Principal Program Manager, zapowiedział, że SMB1 zniknie z kolejnych wydań Windows 11. Dodał przy tym, że domagał się tego od lat. Dzięki temu system stanie się bezpieczniejszy. W systemie pozostaną wyłącznie nowsze protokoły, czyli SMB v2 oraz SMB3. Zmiana nastąpi prawdopodobnie jeszcze przed dużą aktualizacją Sun Valley 2, jednak nie podano dokładnie, kiedy to się stanie.

