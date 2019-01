Microsoft usuwa Cortanę z wyszukwiania

Co oprócz tego przynosi nowy preview dla następnej dużej aktualizacji Windows 10?

Użytkownicy mający dostęp do programu Insider mogli pobierać już build Windows Insider Build 18317 (zwany także 19H1). Nie zawiera on co prawda wszystkich nowości, które mają ukazać się w nowej wersji Windows 10, ale jest ich sporo, ponadto można przetestować liczne usprawnienia już istniejących funkcji. Windows Insider Build 18317 został wypuszczony w środę (16 stycznia) i największą widoczną na pierwszy rzut oka zmianą jest przerzucenie Cortany z obszaru wyszukiwania na prawą stronę paska zadań. Nie jest to pierwszy taki eksperyment - w poprzednich również wprowadzono to rozwiązanie, a jak wyjaśnia to Microsoft na oficjalnym blogu: "Pozwoli to na lepsze doświadczenia związane z wyszukiwaniem". Normalnie Cortana jest połączona z okienkiem wyszukiwania (o ile jej nie wyłączymy), dlatego kliknięcie na nie aktywuje wirtualną asystentkę. Jednak jak pokazał to czas, wszyscy używają wyszukiwania tekstowego (czyli wpisujemy to, co chcemy znaleźć, ręcznie), a z jej usług mało kto korzysta z jej pomocy.

Udostępniony build to nowy sposób importowania czcionek dla bieżącego użytkownika - wspierający metodę "przeciągnij i upuść". Nie wymaga uprawnień administratora. Ponadto pojawiły się poprawki Windows Console for Linux, oraz rozdzielenie procesów dla menu Start, co ma wpłynąć pozytywnie na zwiększenie stabilności całego systemu. Microsoft ostrzega, że chce blokować "wbudowane" aplikacje, jak Poczta, Kalendarz czy Zdjęcia. Polega to na usuwaniu z nich niektórych funkcji, zwłaszcza ze Zdjęć.

Uczestnicy programu Windows Insider mogą korzystać z jego uproszczonej strony w systemowych Ustawieniach. Ma to zwiększyć doświadczenie użytkowników i ułatwić pobieranie oraz aktualizację nowych buildów. Build 18317 to także szereg pomniejszych usprawnień i likwidacji błędów - np. związanych z blokowaniem przez Eksploratora Plików urządzenia USB przy próbie jego bezpiecznego odłączenia. Jednak pozostał jeszcze szereg problemów do naprawienia, w tym nieprawidłowe funkcjonowanie kart dźwiękowych Creative X-Fi.