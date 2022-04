Microsoft: użytkownicy Internet Explorera zabezpieczeni przed utratą danych

Aktualizacja Windowsa 10 do 11 może spowodować utratę danych Internet Explorera. Czy można tego uniknąć?

Wraz z przyszłą aktualizacją przeglądarka Edge otrzyma funkcję zabezpieczająca dane Internet Explorera przed utratą podczas aktualizacji Windowsa 10 do nowszej wersji. Obecnie, jeżeli zaktualizujemy system do Windowsa 11, a wcześniej nie wyeksportujemy danych z IE do Edge, zostaną one utracone. Poprawka do Edge ma uniemożliwić aktualizację systemu, a nawet zablokować propozycje update’u przed wykonaniem eksportu. Dane Internet Explorera, które powinniśmy wyeksportować do Edge, to między innymi historia przeglądanych stron, zapisane zakładki czy hasła. Microsoft nie podał daty opublikowania aktualizacji Edge.

Jak już wszyscy pewnie wiedzą, żywot z pozoru nieśmiertelnego Internet Explorera dobiegnie końca 15 czerwca tego roku. Po tej dacie Microsoft wyłączy aplikację w swoich systemach i automatycznie zastąpi przeglądarką Edge, co obejmie również import danych. W efekcie problem ich utraty stanie się nieaktualny. Edge to przeglądarka WWW Microsoftu, która w planach twórców zastąpi Internet Explorera. Jej premiera odbyła się w 2015 roku jako aplikacji dołączonej do Windowsa 10. Edge od 2019 roku oparta jest na przeglądarce Chromium.

Źródło: BleepingComputer