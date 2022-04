Microsoft w końcu zrobi porządek z OneNote

Zamiast dwóch aplikacji będzie jedna. Kiedy?

Jeśli korzystasz z systemowej aplikacji OneNote, zapewne wiesz, że ma ona dwie instancje - jedna to desktopowa (UWP), druga zaś stanowi część pakietu MS Office. Jednak niedługo ma się to zmienić, ponieważ Microsoft planuje zmiany. Przede wszystkim pojawią się nowe funkcje w edycji desktopowej, które dotyczyć będą zarówno samych funkcjonalności, jak i wyglądu. Pojawi się mianowicie Fluent Design, czyli materiały Mica oraz zaokrąglone rogi.

Jest to część kroków zmierzających do skonsolidowania obu wersji OneNote w jedną aplikację. Jaką? Trudno powiedzieć, ale już w Windows 11 OneNote nie jest instalowane wraz z systemem, można zatem podejrzewać, że podzieli los Painta - trafi do Microsoft Store i będzie do pobrania tylko dla osób, które naprawdę potrzebują tej aplikacji.

Zobacz również:

Jak zdradzili oficjele z Microsoftu, w chwili obecnej trwają już testy OneNote z odświeżonym wyglądem, ale wiadomo równocześnie, że edycja desktopowa pozostanie wspierana co najmniej do 2025 roku. Tak więc zmiany będą, ale prawdopodobnie trzeba będzie na nie sporo poczekać. Gdy tylko nowe edycja będzie dostępna, wszyscy użytkownicy otrzymają zaproszenie do zaktualizowania obecnie używanej aplikacji.

Źródło: Windows Latest