Microsoft wciska reklamy Edge, gdzie tylko się da

Od jakiegoś czasu Microsoft bombarduje użytkowników zachętami do przejścia na Edge. Nowa aktualizacja wprowadziła kolejne miejsce, gdzie reklamowana jest przeglądarka.

Microsoft umieścił reklamę Edge w wyszukiwarce już pod koniec kwietnia. To właśnie wtedy zachęta do jej wypróbowania zaczęła być wyświetlana po raz pierwszy. Teraz jednak wykonał kolejną akcję i jeśli wpiszesz w niej nazwę konkurencyjnej przeglądarki - jak Edge, Firefox czy Opera - pokaże się właściwy wynik wyszukiwania, ale pod nim wyświetlona zostaje informacja, że Edge jest rekomendowane. Prezentuje się to tak, jak na załączonych do tego tekstu zrzutach ekranu.

O ile przy poprzednich reklamach przeglądarki Edge można było je łatwo wyłączyć, o tyle tutaj nic zrobić nie można. Tu przy okazji warto wspomnieć, że podobne reklamy mamy w OneDrive. Ukazują się niezależnie od tego, czy Edge jest ustawiona jako przeglądarka domyślna, czy nie, choć podobno jeśli jest ustawiona - częstotliwość ich wyświetlania jest rzadsza. Co ciekawe, pokazuje się również po wpisaniu frazy "internet". Kiedy zniknie? Niestety, tego nie wiadomo. Na szczęście przeglądarek przez systemową wyszukiwarkę nie szukamy codziennie, więc - na szczęście - jest to mała niedogodność.

Źródło: BetaNews