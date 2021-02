Microsoft wprowadza awaryjną aktualizację, która ma naprawić wszystko

Ostatnie aktualizacje systemu Windows 10 są pełne błędów, chociażby takich jak Blue Screen of Death. Firma Microsoft wprowadza awaryjną poprawkę, która ma pomóc.

W ostatnich dniach ostrzegaliśmy przed aktualizacjami KB4598299 i KB459830, które powodowały problemy katastrofalne w skutkach. Otóż według raportów użytkowników po zainstalowaniu którejkolwiek z nich system potrafił się zawieszać, wpadać w błędne koło instalacji, a na niektórych komputerach wyświetlał się niebieski ekran śmierci szerzej znany jako Blue Screen of Death (BSOD). Okazuje się, że do listy problematycznych aktualizacji należy dopisać również KB4598298 oraz KB4601315.

Aktualizacje KB4598298 oraz KB4601315 skierowane są do systemu Windows 10 w wersji 1909, z czego pierwsza z nich jest z 21 stycznia, a druga z 9 lutego. Firma Microsoft potwierdziła, że obie poprawki powodują ogromne problemy i rozpiskę wszelkich błędów umieściła w opisie na stronie Microsoftu tutaj. Przedstawiciele firmy poinformowali, że pracują nad dodatkową aktualizacją o nazwie KB5001028, która ma naprawić wszystkie awarie. Co ważne, poprawka nie będzie wprowadzała żadnych dodatkowych zmian.

Aby uzyskać poprawkę do katastrofalnych w skutkach aktualizacji należy przejść do Windows Update. Aby to zrobić należy: