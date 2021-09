Microsoft wprowadza logowanie bez haseł. Jak z niego skorzystać?

Nie chcesz używać hasła do konta Microsoft? Od teraz możesz przestać.

Zmiany sposobu logowania możesz dokonać bezpośrednio z poziomu konta Microsoft. Od dzisiaj producent zaczyna rozprowadzać tę funkcję, a będzie ona powszechna w przeciągu kilku kolejnych tygodni. W założeniach Microsoftu do logowania powinna wystarczyć własna twarz oraz aplikacja. W tym celu wprowadzony zostaje Microsoft Authenticator dla smartfona oraz Windows Hello, zaś do uwierzytelnienia posłuży kod przesłany na podany numer telefonu. W sumie nie jest to nowość od 2017 roku, jednak przed debiutem Windows 11 Microsoft zaczyna ostro promować "świat bez haseł".

Zmiana sposobu logowania w żaden sposób nie wpływa na bezpieczeństwo konta, a co więcej - znacznie je zwiększa. O ile hasło wystarczy złamać, o tyle potencjalny atakujący nie ma sposobu na wykonanie uwierzytelnienia. Microsoft zauważa również, że w ostatnich latach ulepszono znacznie technologie odpowiedzialne za obsługę Windows Hello - dotyczy to zarówno rozpoznawania twarzy, jak i linii papilarnych.

Jeśli masz zaufanie do MS, musisz pobrać aplikację Microsoft Authenticator (dostępne są edycje na Androida oraz iOS), a następnie połączyć ją z istniejącym kontem. To właśnie ta aplikacja odpowiada za generowanie jednorazowych kodów potwierdzających tożsamość. Następnie zaloguj się do swojego konta Microsoft na tej stronie i w panelu wybierz Zabezpieczenia - możesz tam wprowadzić opcję logowania bez hasła.