Microsoft wprowadza nowość w Teamsach. Tego się nie spodziewałeś

Aplikacja MS Teams otrzyma kolejną aktualizację. Tym razem nowa funkcja może wywołać kontrowersje.

Ten, kto chociażby raz korzystał z MS Teams wie, że dobrze by było poprawić aplikację tak, aby była łatwiejsza w użyciu i bardziej funkcjonalna. Microsoft, jak się wydaje, również o tym wie i często wprowadza nowe funkcje. Tym razem wprowadza coś, co może wywołać spore kontrowersje.

Tak samo jak Apple, Google czy Amazon, Microsoft również stworzył głosowego asystenta - Cortanę. Ma ona pomoc użytkownikom Windowsa w ustawianiu przypomnień, wyszukiwaniu informacji w sieci i nie tylko.

Zobacz również:

Wygląda na to, że Microsoft planuje wprowadzić Cortanę do aplikacji Teams. Firma wyjaśnia, że funkcja ma być domyślnie włączona po aktualizacji programu w tym miesiącu. Zmiana ma pomóc pracownikom firm, którzy często spotykają się online - dzięki nowej funkcji będą mogli skonfigurować wirtualny pokój spotkania z wielu urządzeń.

Chodzi o to, że użytkownicy bedą mogli rozpocząć połączenie wideo, zmienić ustawienia i inne, wydając polecenia głosowe. Co ciekawe, Cortana w MS Teams na razie obsługuje tylko język angielski, za to w pięciu jego wersjach - amerykańskiej, brytyjskiej, indyjskiej, australijskiej i kanadyjskiej.

Jeśli już teraz nie podoba ci się ta nowość, nie martw się - funkcję będzie można wyłączyć. Ale może warto dać jej szansę?

Polecamy: Widziałeś już ostrzeżenie o podejrzanych plikach na Google Drive?

Źródło: techradar.com