Microsoft wprowadza port DirectX 12 dla gier na Windows 7

Microsoft wykonuje miły gest w stronę posiadaczy Windows 7 i wprowadza wsparcie dla DirectX 12 dla niektórych gier uruchamianych na tym systemie.

"Skazany na wymarcie" przez Microsoft system nie otrzyma wsparcia dla wszystkich produkcji, ale będą wprowadzane porty DirectX 12 dla kolejnych pozycji. Pierwszą zaplanowaną jest World of Warcraft, tytuły kolejnych zostaną ujawnione wkrótce.

Ostatnie API graficzne Microsoftu pojawiło się w 2015. Od tamtego momentu wszystkie najnowsze rozwiązania i funkcje były rezerwowane dla Windows 10, czyli systemu mającego wyższe wymagania sprzętowe niż Windows 7. DirectX 12 posiada m.in. wsparcie dla wielowątkowości, co pozwala na znaczne podniesienie ilości klatek na sekundę. W 2018 produkowana przez Activision Blizzard gra mmorpg zaczęła korzystać z tych bibliotek. Liczba aktywnych graczy sięga pięciu milionów, w tym znajduje się duża ilości użytkowników Windows 7, dlatego Blizzard poprosił o umożliwienie im cieszenia się wszystkim, co daje DirectX 12. Microsoft wyraził zgodę i stworzył port D3D12 runtime - jest on dostępny w formie łatki do gry.

Ale uwaga - nie oznacza to wydania DX12 w wersji dla Windows 7. To kolejna "grzeczna próba" skłonienia użytkowników - w tym przypadku graczy - do przejścia na Windows 10. Jak zresztą głosi to sam Microsoft: "DirectX 12 najlepiej spisuje się na Windows 10, który ma wbudowane mechanizmy optymalizacji jego działania". Cóż, jak na razie miłośnicy WoW-a będą mogli cieszyć się zabawą na poziomie użytkowników "dziesiątki". A do namysłu a propos przejścia pozostało jeszcze długie dziewięć miesięcy.