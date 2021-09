Microsoft wprowadził Surface Duo 2. Czy tym razem się uda?

Podczas wczorajszej konferencji, Microsoft przedstawił drugą wersję swojego urządzenia z podwójnym ekranem - Surface Duo 2. Czym charakteryzuje się ten model?

Microsoft już próbował swoich sił w sektorze mobilnym przy okazji pierwszego Surface Duo, lecz niestety był to nietrafiony strzał. Firma nie zamierza jednak zrezygnować z unikalnej formy tego urządzenia, dlatego wprowadza Surface Duo 2. Jest to w zasadzie lepsza wersja oryginalnego telefonu z podwójnym ekranem, która zawiera zestaw nowych funkcji, w tym wyświetlacz o częstotliwość odświeżania 90 Hz i lepszy aparat.

Surface Duo 2 szczyci się dwoma wyświetlaczami podzielonymi przez widoczny zawias i rozciąga się do 8,3 cala po rozłożeniu. W przeciwieństwie do innych składanych urządzeń, Duo został zoptymalizowany pod kątem gier i można go zgiąć poza płaskie 180 stopni. Obsługuje również pełne 360 stopni i umożliwia ulepszoną wielozadaniowość.

Urządzenie może pochwalić się flagową specyfikacją - znajdziemy w nim procesor Snapdragon 888, 8 GB pamięci RAM i wsparcie dla sieci 5G.

Surface Duo 2 nie jest jednak składanym telefonem, tak jak np. seria Galaxy Fold. Nowe urządzenie Microsoftu wykorzystuje dwa oddzielne ekrany, co oznacza, że będzie mniej problemów z ich trwałością. Nadal można jednak złożyć te dwa wyświetlacze razem.

Co ciekawe, Surface Duo 2 działa na zmodyfikowanej wersji systemu Android, tak samo jak w przypadku pierwszego Duo. Urządzenie wykorzystuje także nową wersję Microsoft Launcher, który został przeprojektowany na kształt interfejsu znanego z Windows 11.

Microsoft twierdzi, że Surface Duo 2 to najcieńszy na świecie telefon z podwójnym ekranem. Jest on wyposażony w wyświetlacz PixelSense Fusion (8,3 cala po rozłożeniu). Oczywiście, Surface Duo 2 posiada Corning Gorilla Glass i pokrywę pióra z bezprzewodowym ładowaniem.

Urządzenie posiada tę samą dwuekranową konstrukcję i jest również wyposażony w nową konfigurację kamery z tyłu. Dwuekranowy telefon posiada teraz 12 MP obiektyw główny, 16 MP ultra-szeroki i 12 MP teleobiektyw. Z przodu znajdziemy ten sam aparat 12 MP.

Dodatkowo, Surface Duo posiada specjalne wskaźniki na zawiasie. Umożliwiają one dostęp do powiadomień o połączeniach, wiadomościach i nie tylko. Możesz również użyć go do regulacji głośności i sprawdzenia stanu naładowania baterii. Ta z kolei jest również większa, a jej pojemność wynosi 4,449 mAh (zamiast 3,577mAh), które powinny być wystarczające dla normalnych zastosowań, dzięki optymalizacji systemu.