Microsoft wprowadził autoreklamy w Windows 11. Ale wiemy, jak je wyłączyć

Mało kto lubi, gdy wyświetlają mu się reklamy w sieci. Jeśli do tego mamy je w systemie, to już całkiem kiepsko.

Jak pisałem niedawno - a konkretnie 3 listopada - Microsoft rozważa wprowadzenie reklam do systemu Windows, który ma być rozprowadzany na zasadzie subskrypcji. I chociaż subskrypcji systemu Windows póki co nie ma, to jednak pojawiły się autoreklamy. Nie jest to w sumie jakaś absolutna nowość, ponieważ już mieliśmy nachalne promowanie Edge, a teraz... także innych usług. Dlatego nie zdziw się, jeśli zobaczysz w menu Start zachętę do korzystania z OneDrive czy stworzenia konta Microsoftu (MSA).

Fot.: Albacore/Twitter

Co prawda nie jest to rzecz, która mogłaby jakoś szczególnie przeszkadzać, jednak można się jej pozbyć. W jaki sposób? Tu, niestety, będzie potrzebne narzędzie firmy trzeciej, a mianowicie ViveTool. Na szczęście jest ono darmowe i można pobrać je stąd. Ma format archiwum, które należy rozpakować. Następnie:

uruchom Wiersz poleceń i wskaż miejsce rozpakowania narzędzia, poprzedzając je komendą CD. Jeśli jest to np. partycja C, będzie to CD C:\Vive

i wskaż miejsce rozpakowania narzędzia, poprzedzając je komendą CD. Jeśli jest to np. partycja C, będzie to wpisz komendę (możesz skopiować stąd) vivetool /disable/id:36435151

zrestartuj system.

Po tej operacji reklamy nie powinny być wyświetlane. A jeśli poczujesz ochotę na ich powrót, znowu skorzystaj z wiersza poleceń, ale pokazanej powyżej w komendzie zmienić disable na enable.

Źródło: Neowin